Welcome Zaneta, giovane assistente Fullbright all'istituto "Giulio Rivera"

GUGLIONESI. Il liceo dell’istituto omnicomprensivo "Giulio Rivera" di Guglionesi, da anni impegnato a sviluppare e promuovere programmi per il miglioramento delle competenze linguistico-culturali, ha ottenuto, superando la selezione tra tantissime scuole partecipanti al progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la presenza di un assistente di lingua inglese Fulbright. L’inglese è la prima lingua impartita in tutti e tre gli indirizzi del liceo e la scuola sa perfettamente che padroneggiarla, oggigiorno, è indispensabile per la formazione umana e professionale degli studenti. La giovanissima assistente Zaneta, di solo 23 anni, arrivata dagli Stati Uniti il 9 ottobre, accolta dalla dirigente e dal team dei docenti di lingue straniere, ha subito portato una ventata di entusiasmo, di freschezza e di internazionalità all’Istituto, e ci auspichiamo che aiuti gli studenti a ritrovare la motivazione e la passione per la lingua, la storia e la cultura statunitense, che necessita di essere approfondita nelle scuole di ogni ordine e grado, specialmente in quelle molisane.

Il Molise è una terra che dalla seconda metà del XIX secolo ha sofferto il calo demografico e ha visto flussi migratori significativi soprattutto verso gli Stati Uniti, eppure molti non sanno nulla della terra che ha ospitato i loro avi, uomini e donne che proprio lì hanno trovato grandi opportunità e realizzato il sogno americano. Conoscere la storia, le tradizioni e la cultura degli Stati Uniti grazie alla presenza di un nativo aiuterà gli studenti a creare quel filo tra due realtà tanto diverse ma accomunate dallo stesso desiderio di sviluppare nel tempo una società migliore fondata su valori quali la libertà e la democrazia. Zaneta rappresenta bagaglio di risorse da mettere a disposizione non solo della scuola ma anche della comunità, diffonderà curiosità verso la lingua e il proprio paese, permetterà di istaurare rapporti d’amicizia e di collaborazione con tutto il personale e diffonderà quel desiderio di approfondire aspetti della cultura statunitense che permetteranno di migliorare sé stessi e portare benefici all’intero territorio.

L’assistente Fulbright resterà nell’Istituto per l’intero anno scolastico supportata da tutto il personale della scuola, l’augurio sincero è che per la nostra ospite l’esperienza in Italia sia coinvolgente, motivante e di crescita sotto il profilo culturale e umano.