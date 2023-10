"Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli"

CAMPOMARINO. È in libreria e negli store online "Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli", il nuovo libro del docente e giornalista molisano Marco Altobello, edito dalla casa editrice veneziana Mazzanti Libri.

Il saggio è frutto di una ricerca che si è sviluppata negli ultimi anni e che ha consentito di riportare alla luce una storia troppo a lungo dimenticata, quella delle basi di aviazione presenti in Molise e a Campomarino durante la Seconda Guerra Mondiale.

"Si tratta di un lungo lavoro di ricerca - ha spiegato l'autore - basato sulle fonti e sugli archivi americani e italiani, oltre che sulla copiosa bibliografia statunitense, nato dall'esigenza di approfondire e rendere finalmente nota la storia, inedita in Italia, dei Tuskegee Airmen e delle basi di aviazione molisane".

Il lettore potrà immergersi in un vero e proprio viaggio nella storia americana e nell'epopea dei piloti afroamericani che hanno combattuto contro il nazismo ma anche il razzismo e la segregazione attraverso le missioni aeree partite da Ramitelli. Non solo, nel libro sono approfondite anche le vicende che hanno coinvolto il Molise durante la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento alle gesta dell'aviazione alleata e italiana.

La prefazione del libro è scritta da Bruce Jones (Deputy Director 31st Mission Support Group, US Air Force in servizio al Pentagono).

Il libro è stato pubblicato attraverso l’innovativo sistema registrato dalla casa editrice Mazzanti Libri, denominato "Meta Liber", che offre la possibilità di acquistare il volume in formato EBook e in formato cartaceo, ma anche di ascoltare gratuitamente l’audiolibro letto e registrato dallo stesso autore, di vedere immagini, di fruire di approfondimenti dal web e di tante altre novità.

Sinossi

Ramitelli, frazione di Campomarino, marzo 1945, il 332° Fighter Group è il primo reparto dell’aviazione statunitense composto da piloti di colore. Questi uomini sono i protagonisti di una storia di riscatto e di redenzione che ha cambiato per sempre l’aviazione americana e ha spianato la strada al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La storia dei Tuskegee Airmen ha consentito di abbattere pregiudizi e discriminazioni portando all’abolizione della segregazione prima nell’esercito e poi nella società americana. Una storia che ha avuto la sua evoluzione in Italia, dove i piloti del 332° Fighter Group furono impiegati durante la Seconda Guerra mondiale con compiti di bombardamento, ricognizione e pattugliamento aereo. In seguito, vennero impiegati come scorta ai bombardieri strategici nelle missioni della Fifteenth Air Force che partivano dalla base segregata di Ramitelli. Qui divennero noti come Red Tails, dal colore delle code dei loro caccia P-51. Il 29 marzo 2007 è stata riconosciuta ai circa 300 superstiti di Ramitelli la più importante onorificenza del Congresso degli Stati Uniti d'America, la Medaglia d'Oro, consegnata dal presidente George W. Bush.

Questo libro racconta la loro storia, inedita in Italia, le loro imprese e le loro lotte, attraverso ricerche e contributi provenienti da diverse zone del mondo e tramite le testimonianze dirette dei piloti e delle persone che ancora oggi vivono nei luoghi in cui furono allestite le basi aeree alleate.

Biografia dell'autore

Marco Altobello, giornalista pubblicista, insegna Filosofia e Scienze Umane nelle scuole secondarie di secondo grado e scrive per testate locali e nazionali, svolgendo anche attività di addetto stampa e responsabile della comunicazione di enti pubblici e privati.

È il direttore della Biblioteca - Museo Ibrahim Kodra e dell’Istituzione Turismo e Cultura del comune di Campomarino.

È referente della World War II Foundation di South Kingstown e della Concept VR di New York per la realizzazione dei documentari sulla Seconda guerra mondiale e sulle basi di aviazione molisane.

Ha già pubblicato i saggi "La crisi di Cuba" (2019) e "Nella Palude Infernale. Storia delle guerre del Vietnam" (2021).

