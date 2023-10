“Eri il mio rifugio”: il libro scritto da Dora Di Palma canta l’amore per la vita

COLLETORTO. Si arricchisce il mondo della narrativa con questo nuova pubblicazione scritta da Dora Di Palma. “Eri il mio rifugio” è il titolo del libro pubblicato dalle Edizioni Dialoghi nella collana “Intrecci”. La giovanissima autrice è nativa di Colletorto. Si è laureata in Lingue e Culture Straniere con indirizzo aziendale all’Università degli Studi di Urbino. Dora Di Palma è al primo romanzo d’esordio. Il testo è ben orchestrato. Si legge tutto d’un fiato.

Denota subito una passione profonda per la scrittura che l’autrice porta dentro di sé fin da piccola. Il libro mette in primo piano una storia interessante, ricca di esperienze che coinvolgono il lettore. Decisamente attuali sul piano dei sentimenti e delle relazioni familiari che talvolta o spesso segnano il mondo dei ragazzi. I tanti capitoli nell’impostazione suscitano senz’altro curiosità. La tecnica narrativa è ricca di punti di vista. Sul piano narrativo le esperienze umane si alternano a dialoghi. S’intrecciano. Svelando lungo il percorso personaggi dai tratti psicologici ben definiti. Al centro del romanzo c’è Calum. Si tratta di un ragazzo che ha sofferto fin da bambino in famiglia per l’assenza della madre e per aver avuto un papà che condiziona la sua crescita fin da piccino. Una parabola della vita insomma che nel suo svolgimento fa piangere e fa emozionare. Un bambino di soli nove anni - si afferma nel prologo - dovrebbe essere libero di sognare, giocare e ballare.

Un bambino dovrebbe essere libero di pensare e di sorridere, di divertirsi e di essere felice. Purtroppo per lui la vita aveva previsto ben altro. Come del resto accade a tanti bambini in ambienti a rischio e difficili, lontani dall’amore e dalla tranquillità di famiglia. Eppure Calum era stato un bambino curioso. Si interessava alla storia e alla geografia. Con passione leggeva i libri classici. Ma purtroppo la vita è ciò che ti accade mentre pensi ai tanti sogni da realizzare. Dalle situazioni difficili si può uscire. Il perdono aiuta tantissimo. Le relazioni positive che s’incontrano in questo cammino senz’altro rincuorano. Aiutano a vivere meglio e a superare ogni tempesta che s’affaccia sull’esistere. E quando l’amore è forte si può ritrovare la luce. Calum alla fine ci dimostra che la vita insegna a vivere. Soprattutto quando incontri chi ti vuole bene e ti ha insegnato ad amare gli altri. Qui si ritrova il senso stesso della vita e l’equilibrio per dare una spinta più forte al proprio cammino. Insomma dall’infanzia ad un “appuntamento speciale” la salvezza c’è.

È, pertanto, possibile. Ogni pagina del libro è carica di espressività. La freschezza dei sentimenti fa da segnalibro. Scruta il mondo dei giovani, la disposizione interiore, le loro parole e i loro pensieri, anche quando sopraggiungono le contraddizioni. Tra le fragilità, le inquietudini, le delusioni e gli eventi più tristi, grazie all’amore riaffiora con forza la voglia di vivere. Il vero rifugio è qui. Tra dialoghi ed intrecci espressivi la trama del libro va letta così.

Luigi Pizzuto