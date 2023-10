Ottobre si tinge di rosa: partita la campagna della "Lilt for women"

TERMOLI. È partita la Campagna LILT for Women che caratterizza tutto il mese di ottobre. Il Nastro Rosa per tutto il mese è un appuntamento fondamentale per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest'occasione, promuove la campagna LILT for WOMEN – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

“Il mese di ottobre – afferma la presidente dell’Associazione Provinciale di Campobasso, dott.ssa Carmela Franchella - è sempre stato per noi un mese cruciale per ritornare alla carica con i messaggi alla popolazione. E’ ormai oltre un ventennio che stiamo battendo questa strada della prevenzione primaria e secondaria sui tumori in generale e sul tumore al seno e della cervice uterina. Puntiamo alla diffusione della cultura della prevenzione in un territorio che sta gradualmente recuperando il ritardo negli screening dovuto alla pandemia. Bisogna far capire che gli screening sono determinanti, in particolare i tumori al seno intercettati durante lo screening grazie alla mammografia innalzano la sopravvivenza al 97-98%. A questo ovviamente va abbinato il messaggio della prevenzione primaria seguendo stili di vita sani quindi evitare il fumo, seguire un'alimentazione sana e fare quotidianamente attività fisica”.

E il calendario di eventi proposto dalla LILT di Campobasso è ricco di appuntamenti che toccano i diversi aspetti della prevenzione. Saranno impegnati i professionisti che prestano la loro opera per la nostra associazione: ci saranno 3 appuntamenti con la dietista per il benessere delle donne attraverso una corretta alimentazione, in particolari momenti come la menopausa; ci saranno due incontri con la psicoterapeuta sulla libroterapia e per imparare a prendersi cura di sé dal punto di vista mentale ma senza trascurare anche l'aspetto estetico. Inoltre si terrà un incontro di promozione del benessere dedicato in particolare a persone con storia di tumore o considerate ad alto rischio, ma anche ai caregivers ed operatori. Il percorso prevede la creazione di gruppi info-motivazionali per il supporto al cambiamento di comportamenti a rischio.

In accordo con la Direzione Asrem e il Coordinamento Screening della Regione Molise sarà possibile effettuare gratuiti PAP TEST e HPV TEST, nelle fasce di età previste nell'ambito degli screening oncologici ragionali, recandosi presso i consultori di Termoli, Larino, Campobasso, Riccia e Agnone.

Altre attività sono previste per le visite senologiche e mammografie gratuite possibili per sensibilizzare sempre più persone alla cultura della prevenzione del tumore al seno.

Infine non mancheranno laboratori esperienziali di gioco sportivo dedicati a bambini e famiglie e gli appuntamenti sportivi tra Termoli, Larino, Rotello e Sepino in collaborazione con le associazioni Coni, Larino Run, Asd Il Valore e Termoli Runners.

I nostri volontari saranno presenti presso info-point to LILT, appositamente allestito in piazza monumento a Termoli e poi vetrine ed addobbi rosa abbelliranno le vie cittadine.

Tutti i fondi devoluti alla LILT di Campobasso, durante l’Ottobre Rosa, saranno destinati all’acquisto dell’autovettura per l'accompagnamento dei pazienti oncologici presso i luoghi di cura regionali.

Per chi vuole sostenere il trasporto dei malati per sottoporsi alle cure oncologiche può devolvere il proprio contributo alla nostra associazione tramite codice iban IT 54 Z 05033 411130 000000107012.