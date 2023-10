Dopo il Jova beach party "formiamo i giovani"

CAMPOBASSO. Prosegue il calendario degli 8 Workshop nelle Università legati al piano “Formiamo i giovani”, parte del progetto RI-PARTY-AMO, il programma ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra Il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e il WWF Italia. Il progetto Ri-Party-Amo è articolato in tre principali aree di sviluppo: parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si completa con attività di educazione e formazione, sia nelle università, sia nelle scuole primarie e secondarie.

Ri-Party-Amo con “Formiamo i giovani” sviluppa un programma di workshop universitari dedicati agli studenti che vengono coinvolti in seminari multidisciplinari e pratici sui temi ambientali per confrontarsi con gli esperti e i volontari coinvolti nel progetto.

Ogni incontro è pensato con una struttura dinamica, interattiva e coinvolgente: l’autorevole voce di professori universitari ed esperti introduce lezioni teoriche seguite da applicazioni pratiche. Il dibattito nascente promuove una discussione attiva e la massima disseminazione delle conoscenze interdisciplinari necessarie per affrontare la complessità del presente.

Mercoledì 11 ottobre 2023, l’Università degli Studi del Molise, nella sede di Pesche (Isernia), ospita il sesto Workshop dal titolo «FLOWING NATURE – Valore, gestione, pressione e biodiversità», presso l'Aula Magna del Dipartimento di Bioscienze e Territorio.

Il tema “Flowing Nature” parla dello stato dei nostri fiumi e le loro principali minacce, spiega il loro funzionamento e la loro importanza nel modellare un territorio. Le acque dolci sono tra gli ambienti più minacciati al mondo, insieme alla meravigliosa diversità di specie che ospitano. Il workshop racconta come, rispettando il sistema fiumi, possiamo mitigare il rischio idrogeologico e quali sono alcune delle specie chiave che li abitano, in particolare la bellissima lontra eurasiatica, presenza rara ma in espansione. Inoltre, si parla dell’integrazione delle nuove tecnologie, come lo studio del DNA ambientale (eDNA) e di come può aiutarci a comprendere meglio la biodiversità e il valore dei nostri fiumi.

I lavori in aula “Flowing Nature” hanno inizio alle ore 10.00, registrazioni partecipanti ore 9.00.

Il tema sarà sviluppato grazie ai Professori e relatori coinvolti che tratteranno i seguenti interventi:

Apertura lavori a cura della Prof.ssa Gabriella Stefania Scippa, Direttrice Dip. Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise;

Il valore dell’acqua

Dir. Marco Galaverni - Programma & Oasi WWF Italia;

I fiumi: sistemi dinamici e sensibili ai cambiamenti ambientali

Prof.ssa Carmen Maria Rosskopf - Dip. Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise;

La lontra, regina delle acque dolci

Prof.ssa Anna Loy - Dip. Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise;

Il DNA ambientale: una rivoluzione nel monitoraggio della biodiversità

Dott. Simone Giovacchini - Dip. Bioscienze e Territorio, Università.

Al termine dei lavori in aula, 40 studenti potranno vivere un’esperienza on field durante la sessione pomeridiana presso la Riserva Regionale e Oasi WWF di Guardiaregia -Campochiaro.

L’Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro è riconosciuta come Riserva Regionale e tutela spettacolari paesaggi carsici, come il canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola, le grotte di Pozzo della Neve e Cul di Bove che sono fra i più profondi abissi d’Europa. L’Oasi si trova all’interno di una Zona Speciale di Conservazione (IT222287) nei Comuni di Guardiaregia e Campochiaro (CB). È anche una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT222296). Ampia 3.135 ettari, è una delle Oasi più grandi e selvagge in gestione al WWF.

In questo contesto di rilevanza naturalistica, gli studenti avranno la possibilità di sperimentare, i temi oggetto del workshop, tramite attività pratiche sul campo.

Il workshop on field in Oasi è riservato ai primi 40 studenti che si sono registrati tramite form sulla piattaforma Eventbrite al Link di registrazione accessibile anche dalla news sul sito One Planet School.

La partecipazione è gratuita ed è aperta agli studenti di tutte le facoltà.

Per promuovere la formazione specifica, inoltre, il progetto Ri-Party-Amo con WWF ha messo a disposizione 20 borse di studio per i Certificate Programs online “Il Manager della Biodiversità” e “Il Manager della Transizione Ecologica”, di cui dieci già assegnate per l’anno accademico 2022/2023, mentre altre dieci sono previste per l’anno accademico 2023/2024. Le borse di studio sono erogate dall’Istituto Europeo dell’Innovazione per la Sostenibilità (EIIS).

Per il Certificate Program “Il Manager della Transizione Ecologica” maggiori dettagli su calendario, obiettivi del corso, modalità, finalità, al link. Le prossime 5 borse di studio sono in assegnazione a Ottobre 2023.

Per il Certificate Program “Il Manager della Biodiversità” maggiori dettagli al link. Le prossime 5 borse di studio saranno assegnate a Maggio 2024.

Legati alle borse di studio e non solo, WWF Italia sta attivando 4 esperienze di stage extracurriculare presso la sede di Roma del WWF Italia, della durata di 6 mesi.

Il progetto Ri-Party-Amo, nel complesso, ha l’obiettivo di: pulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali (obiettivo raggiunto e superato nel mese di agosto 2023); realizzare 8 progetti di ripristino degli habitat; organizzare 8 incontri nelle università italiane e numerosi workshop nelle scuole capaci di coinvolgere un totale di 100.ooo studenti e le generazioni più giovani.

Ri-Party-Amo è possibile grazie alla campagna di raccolta fondi svolta sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo) che ha raccolto più di 3 milioni di euro.

Tutti i workshop di Ri-Party-Amo “Formiamo i giovani” sono disponibili su One Planet School al link https://oneplanetschool.wwf.it/corsi/ripartyamo-dalle-universita

Galleria fotografica