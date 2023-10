Il Molise è di scena: in arrivo Patty Smith, Pio e Amedeo ed Enrico Brignano

CAMPOBASSO. Si è svolta ieri mattina, mercoledì 11 ottobre, presso la sede Ex Gil di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi e degli spettacoli culturali in programma nei prossimi mesi a cura dell’Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

«Il calendario- ha dichiarato l'assessore Salvatore Micone- sarà ampio e vedrà esibirsi sul palco dell’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia artisti di fama nazionale e internazionale, passando dal panorama della musica rock a quella leggera e pop, a spettacoli di satira e recitazione, ognuno di essi nella propria autentica tipologia coinvolgerà un target variegato di spettatori.

È stato scelto l’Auditorium come palcoscenico degli eventi affinché ne potesse usufruire la più ampia platea molisana, vista la capienza della struttura.

Prima data mercoledì 29 novembre che vedrà in scena l’attore, comico, regista, showman Enrico Brignano, straordinariamente capace di spaziare in tutti i campi della recitazione, formatosi dal maestro Gigi Proietti, racconta al pubblico tanti aneddoti sulla vita e sulla società moderna tra risate e monologhi, ad Isernia una delle sue nuove tappe del tour invernale lo spettacolo “Ma diamoci del tu”;

1° dicembre, il tanto atteso concerto che resterà nella storia molisana della iconica Patty Smith, concerto speciale per ascoltare in versione inedita i suoi brani attraverso l’alternarsi di musica e immagini in un ammaliante dialogo tra canzoni e fotografie tratte dal suo ultimo libro "A Book of Days”;

8 dicembre, Pio e Amedeo con “Felicissimo show”, con il loro varietà coinvolgeranno il pubblico tra risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia che contraddistingue i due attori;

15 dicembre, si esibirà uno dei musicisti e cantautori che hanno scritto la storia della musica, Edoardo Bennato, in un concerto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo.

Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente online sul sito www.ciaotickets.it al seguente link https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura

Quelli relativi al concerto di Patty Smith potranno essere acquistati già a partire dalle ore 15 di lunedì 16 ottobre 2023.

In primavera, ospiteremo la cantante Levante, una delle cantautrici e scrittrici più talentuose del panorama italiano, icona pop che coinvolge il pubblico dei più giovani. Levante sarà ad Isernia dal 3 marzo al 9 marzo dove terrà giorni di prove che anticipano la data zero del suo Tour 2024 “Opera futura” prevista ad Isernia il 10 marzo».

