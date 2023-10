Il futuro della chimica si disegna all'UniMol di Termoli

TERMOLI. Coi saluti di benvenuto della professoressa Gabriella Scippa (Direttore DBT, Università del Molise) e della professoressa Elena Sorrentino (Direttore DiAAA, Università del Molise), partita ieri pomeriggio la due giorni alla sede UniMol di Termoli, organizzata dal Gruppo Interdivisionale di Scienza delle Separazioni (Giss) della Società Chimica Italiana tradizionalmente organizza, con cadenza annuale, brevi convegni strutturati in due giorni denominati “Incontri di Scienza delle Separazioni”, che mirano ad incentivare il confronto costruttivo tra esperti del settore. I momenti di incontro, confronto di idee e opinioni, e discussione sono fondamentali ai fini di un concreto miglioramento e ampliamento delle conoscenze. Tali iniziative sono inoltre nodali per stimolare giovani ricercatori e per potenziare le attuali conoscenze.

Primo gesto compiuto, la premiazione della medaglia Giovanni Dugo e Giovane ricercatore.

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’area chimica del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, con il patrocinio della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana. Il Convegno tratterà dello stato dell’arte e delle innovazioni di tutte le tecniche separative, dalla cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa a tutte le altre tecniche strumentali che consentono di identificare e caratterizzare le molecole di interesse in diversi settore (alimentare, ambientale, medico, farmaceutico, etc. I temi del convegno saranno trattati attraverso la realizzazione di confronto costruttivo con un particolare riguardo alle attività di ricerca svolte dalle giovani e dai giovani ricercatrici/ricercatori. Il loro contributo sarà fondamentale per rispondere alle problematiche recenti ed emergenti ed individuare nuove soluzioni alle tematiche più complesse relative sia alla ricerca accademica che alla settore produttivo.

Ben 14 le sessioni che si sono avvicendate nel pomeriggio di ieri, conclusa con una cena sociale e stamani altre 15 ne avverranno, prima della cerimonia di consegna delle borse di studio, che chiuderà l’evento scientifico.

Galleria fotografica