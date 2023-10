60 anni di sacerdozio missionario, auguri a padre Giovanni Murazzo

TERMOLI. Ricorre oggi, venerdì 13 ottobre 2023, il sessantesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di padre Giovanni Murazzo, missionario saveriano.

Con un pensiero augurale il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, e tutta la diocesi di Termoli-Larino si uniscono con gioia e in comunione di preghiera per ringraziare il Signore del dono della vocazione e di una testimonianza che si fa servizio nell'incontro tra le culture e di tanti fratelli e sorelle in Brasile, terra in cui padre Giovanni – originario di Palata, poi vissuto a Montenero di Bisaccia – ha operato e opera da quarantadue anni, insieme ad altri diciotto spesi a più riprese in Italia.

Un'occasione per condividere la festa (oggi a Parma) insieme ai missionari saveriani, accompagnati dagli insegnamenti e dal carisma del fondatore, San Guido Maria Conforti, e per augurare buon cammino a padre Giovanni Murazzo con rinnovato slancio missionario e sinodale nell'affidamento alla Vergine Aparecida, patrona del Brasile, cercando di scorgere con uno sguardo di amore la presenza e l'aiuto di Dio in ogni momento della nostra vita, così come padre Giovanni ricorda sempre: "Niente è coincidenza, tutto è provvidenza".