Volontari del Fai "svelano" le bellezze del borgo di Campomarino

CAMPOMARINO. Nella festa del Fai d’autunno Campomarino ha registrato una grande partecipazione di visitatori, che ha apprezzato il borgo dipinto, la chiesa di Santa Maria a Mare, il Palio delle Oche e il palazzo Norante con la storia degli aviatori dell’ultima Guerra che a Campomarino vede la costruzione di importanti piste aeree

Prosegue anche oggi l’impegno dei volontari del Fai del gruppo di Termoli, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, atteso evento che si rinnova da dodici anni, per dare lustro e possibilità di conoscerlo al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Durante tutto il fine settimana, i volontari della Rete Territoriale della Fondazione propongono visite speciali a luoghi straordinari della penisola italiana, di solito inaccessibili o poco conosciuti. Quest’anno sono ben tre i luoghi scelti nel basso Molise: Borgo dipinto, Palazzo Norante e la chiesa di Santa Maria a Mare.

La visita guidata parte dal Borgo dipinto di Campomarino, alla scoperta dei Murales rappresentativi della storia e della cultura della comunità arbëreshë. La visita proseguirà all'interno della Chiesa di Santa Maria a Mare per ammirare in particolare la sua antica cripta. Uscendo dalla chiesa ci si soffermerà sulla rappresentazione del "Palio delle oche", rievocazione storica ispirata ad un'antica leggenda secondo la quale le oche, nel XV sec., allertarono la popolazione salvandola dall'invasione turca. L'itinerario si concluderà a Palazzo Norante, con la visita alla mostra fotografica permanente sulla storia delle piste dell'aviazione della Seconda guerra mondiale e in particolare degli aviatori Red Tails.

Gli ingressi alle visite sono previsti dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 16, con ultimo ingresso alle 17:30. La durata della visita è di 60 minuti, con partenza da Piazza Vittorio Veneto a Campomarino.

Le Giornate Fai d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione "Ottobre del FAI", attiva per tutto il mese. L’iscrizione come soci FAI costerà 10 euro di meno durante tutte le giornate FAI d’Autunno. Iscriversi al FAI significa entrare a far parte di un insieme di persone che amano l’arte e la natura italiana. Il tesseramento come socio FAI consentirà di avere l’accesso prioritario alle visite speciali.

