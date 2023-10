Festa dei nonni al centro sociale di via Cina, oltre il calendario

Festa dei nonni al centro sociale di via Cina: intervista all'assessore Silvana Ciciola

TERMOLI. Una festa dei nonni un po' dilatata rispetto al calendario, dal 2 al 14 ottobre, ma lo spirito di aggregazione è sempre vivo nel centro sociale di via Cina.





Una serata magnifica, vissuta coi soci e raccontata dall'assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola, che ha anche fatto da "moderatrice" per coinvolgere i veri pilastri dell'attività di questa struttura che permette a tanti di riunirsi e a stare insieme, sfuggendo anche alla propria solitudine, oppure per cercare di restare in attività, anche fisica, con le varie proposte che vengono offerte alla base sociale, come la ginnastica e la danza.