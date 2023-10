Maria Carmela Mugnano e la giovanissima Giulia Peccia premiate a Potenza

TERMOLI. Cultura molisana in primo piano a Potenza, dove il locale "Gruppo creativo" ha organizzato la nona edizione di "Soffio d'amore", concorso letterario e artistico "La Vita", di cui è stata celebrata ieri sera, domenica 15 ottobre, alle 18, la cerimonia di premiazione. Evento ospitato nel salone parrocchiale Sant'Anna di viale Dante, in cui c'è stata anche la consegna del premio "Il Colibrì".

Sugli scudi la scrittrice termolese Maria Carmela Mugnano e la giovanissima Giulia Peccia, allieva della classe V alla scuola primaria di Cantalupo del Sannio, che ha vinto il premio come miglior racconto per la sezione Scuole. La Mugnano, invece, ha primeggiato nella sezione Poesia.

Il “Gruppo creativo” è un gruppo strutturato di giovani e meno giovani innamorati della propria città, terra da amare e in cui mettersi in gioco attraverso varie iniziative (culturali, sociali, sportive, benefiche) rivolte soprattutto ai giovani (in collaborazione con altre associazioni, con gli oratori, con le parrocchie, con le scuole) con alla base i valori cristiani e sempre in deliziosa rete con tanti amici e con tante altre realtà cittadine e non solo. Il tutto sempre con tanta umiltà, con il sorriso sulle labbra e negli occhi e con quel pizzico di leggerezza che rende più belle tutte le cose.

«Il nostro motto? Insieme si può. Le nostre porte? Sempre aperte per tutti. Grazie di cuore e... Mano nella mano con fede, amore e dedizione», sottolineano gli organizzatori.