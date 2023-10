Federazione italiana tradizioni popolari, Castrilli rappresenta il Molise in Giunta

MOLISE. Michele Castrilli riconfermato assessore nazionale in seno alla giunta della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Nella splendida cornice di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, si è svolta il 15 ottobre l’assemblea nazionale per il rinnovo del presidente e della giunta della FITP e, riconfermato per la seconda volta, troviamo lo storico presidente del Gruppo Folk “Ru Maccature” di Carpinone ormai un punto di riferimento in regione per tutto ciò che concerne la riscoperta e la valorizzazione della cultura folcloristica molisana.

La grande coesione di tutti i gruppi i gruppi presenti sul territorio e le posizioni di vertice assunte negli anni da Michele Castrilli in ambito nazionale, hanno portato il Molise ad essere un esempio virtuoso per qualità e quantità delle attività svolte portando in regione, a titolo di esempio, "I padri del folklore” una delle più importanti manifestazioni che la FITP propone e la “Rassegna Nazionale di Musica Popolare” entrambe presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. Nella stessa location si è svolta, lo scorso maggio, la prima edizione di “Isernia e Folklore”, evento che ha riscosso un successo tale da essere da stimolo alla costituzione del Gruppo Folk “Città di Isernia”, associazione a cui lo stesso Michele Castrilli ha data il suo forte contributo.

Il nuovo presidente eletto è Gerardo Bonifati di Castrovillari che ha inserito nel suo programma più di dieci punti proposti da Castrilli. Bonifati raccoglie l’eredità di Benito Ripoli il quale, negli anni della sua presidenza, ha avuto il merito di far crescere la federazione in ogni suo aspetto, fino a creare canali di comunicazione e collaborazione stabili anche con il Governo Nazionale.

Il Molise che esiste è quello che parte dalla tradizione e a renderlo forte è il lavoro delle tante persone che operano in questo settore.

A tal proposito è proprio Michele Castrilli a voler ringraziare tutti i gruppi folk molisani affiliati alla FITP nelle figure dei presidenti e di tutti i volontari che ogni giorno danno il loro contributo al raggiungimento di grandi obiettivi.