«Cambiamo vita-viver sano si può»: verso il festival del benessere

CAMPOBASSO. Calato il sipario sulla prima Edizione di “Cambiamo vita-Viver sano si può’” Expo’ 2023, iniziativa di cittadinanza, formazione, prevenzione e cultura del benessere che ha puntato dritto alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita. Una rivoluzione culturale che ha messo al centro la cultura della cura e della socialità con il pieno coinvolgimento di bambini, giovanissimi e giovani attratti dalle varie iniziative messe in campo tra le quali i momenti di formazione e prevenzione con medici specialisti, i laboratori di musico terapia, i circuiti sportivi con le Innovation e giochi attrattivi curati dal Coni regionale del Molise.

Tra i momenti di forte richiamo non sono mancati quelli dedicati alla cucina con gli Show Cooking curati da chef specialisti come Mariassunta Palazzo che, assieme agli alunni dell’Istituto alberghiero di Vinchiaturo e agli Agri Chef, hanno fatto gustare ai passanti e agli astanti dinanzi alla cucina – allestita in uno degli stand lungo il Corso Vittorio Emanuele II di Campobasso - le prelibatezze della cucina molisana con una rivisitazione del nostro tempo che guarda con attenzione alla sostenibilità. La scelta delle materie prime, infatti, la stagionalità e la qualità degli ingredienti altamente sostenibili hanno caratterizzato i piatti curando anche l’aspetto della consapevolezza di una corretta alimentazione. Un’attenzione particolare, inoltre, è stata rivolta alla partecipazione attiva delle persone, donne e uomini, dai bambini agli anziani e all’ascolto delle loro interessanti storie di ospiti speciali per scoprire che “anche loro possono diventare eroi dell’alimentazione”.

“Tutti possiamo fare la nostra parte – è stato detto dall’alto dell’osservatorio Asec-Confesercenti inserendo nella nostra dieta alimenti la cui produzione richiede poca acqua, come i fagioli e le lenticchie, e cercando di ridurre gli sprechi alimentari facendo la lista della spesa o riciclando gli avanzi”. “Tutti insieme - è stato sottolineato - possiamo orientare il cambiamento dimostrandoci più responsabili e più coscienziosi nelle nostre azioni quotidiane”. A fare da scenografia a cielo aperto sono stati i numerosi stand che hanno allestito i numerosi espositori lungo tutto il Corso Vittorio Emanuele II per fa conoscere la biodiversità, la sostenibilità dell’agricoltura con la partecipazione della Coldiretti, i modelli nuovi basati sulla qualità del made in Italy, lo spirito imprenditoriale di tanti giovani con le novità in campo di benessere, bio nutrizione e le frontiere dell’innovazione. Tante, tra gli stand, le novità a partire dall’agroalimentare al benessere per il corpo, agli screening offerti da CISOM coadiuvata dall’esperienza competente e professionale del dott. Marco Tagliaferri, diabetologo e presidente dei “Borghi della salute”.

Promosso da Asec-Confesercenti in collaborazione con il Comune di Campobasso, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Regione Molise Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare, l’Università degli Studi del Molise, Neuromed, CISOM, CONI, Camera di Commercio del Molise, Centro Cuore Carcagnì, AIC Associazione Italiana Celiachia, Coldiretti , ARCAT Molise, Ordine degli Psicologi Molise, Centro Odontoiatrico Eliseo, WWF Molise, Aurora, Cooperativa Sociale Ricerca & Progetto, ComeCeO Campobasso, Uilt Molise numerosi partners e sponsor privati, l’iniziativa “CAMBIAMO VITA - VIVER SANO SI PUO’” EXPO’ 2023 ha visto un’ intensa partecipazione dei cittadini del capoluogo e dei cittadini provenienti da altri comuni del Molise, ma anche di cittadini delle regioni confinati popolando le piazze del centro urbano in un clima di partecipata vivacità e di condivisione. Rivolta ai cittadini di tutte le fasce di età, bambini, giovani, adulti e anziani, con il coinvolgimento delle Scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (liceo musicale Galanti e istituto alberghiero di Vinchiaturo) del capoluogo la prima edizione di “Obiettivo Salute” si è svolta nella sobrietà e con la piena adesione dei commercianti del settore salute, benessere e agroalimentare.

“Ringrazio in particolare, i partner, gli espositori, gli chef, le scuole, i giovani musicisti e gli orchestrali che si sono esibiti nella tensostruttura e con la street band rallegrando il centro città e gli eventi che si sono susseguiti nelle tre giornate del 6, 7 e 8 ottobre “. Così, ha dichiarato il Presidente di Confesercenti Pasquale Oriente soddisfatto degli obiettivi raggiunti e rilanciando il forte messaggio a impatto culturale che ha contraddistinto la tre giorni di manifestazioni culturali, ricreative e costruttive di formazione. “Qualche critica è stata mossa- ha poi aggiunto il Presidente Oriente - ma questo fa parte del gioco di chi, come l’Asec Confesercenti, ha voluto caratterizzare un evento culturale dentro spazi urbani all’aperto per ricreare spazi di socialità, di aggregazione e cittadinanza. In un contesto di cambiamento di epoca, far passare un messaggio culturale grazie anche ai tre intensi momenti di convegno con la partecipazione di eloquenti relatori su tematiche medico scientifiche, psicologiche, giuridiche di prevenzione, di contrasto alle violenze e alle dipendenze, credo sia la sfida più grande in questa nostra piccola realtà ancora vivibile e sostenibile”. Il nutrito e ampio programma tra convegni, istituzioni, cultura, spettacoli, laboratori, sport e degustazioni, si è svolto nell’area del centro urbano della città di Campobasso: corso Vittorio Emanuele II, Piazza Vittorio Emanuele II, Villa Musenga, Piazza della Vittoria. A fare da sfondo alla tre giorni di micro e macro-eventi è stata l’attualità dell’Agenda 2030 per il raggiungimento di uno degli obiettivi, tra i quali la lotta allo spreco alimentare.

Non sono mancati, in seconda serata i concerti musicali pop e funky con particolare predilezione dei gruppi giovanili di musicisti locali. Tuttavia, le Istituzioni hanno sorretto e condiviso l’iniziativa con la loro presenza nel corso delle tre giornate e, in particolare, anche con la suggestiva cerimonia di inaugurazione con la benedizione da parte di don Marco Filadelfi, viceparroco di Santa Maria Maggiore (Cattedrale) e con il rito del taglio del nastro che ha visto la piena partecipazione della sindaca Paola Felice. “Quando cala il sipario si sa, resta la bellezza del plauso, ma anche il consuntivo e la consapevolezza delle criticità emerse, pensando, soprattutto, al rilancio dell’iniziativa, guardare al futuro e rafforzare la struttura organizzativa. Bisogna puntare perciò sempre alla cultura della cura e dell’incontro – ha concluso il Presidente della Confesercenti - per raggiungere obiettivi di qualità con il coinvolgimento di tutti. Pensare ad un festival del benessere per la Seconda edizione vuol dire allargare gli orizzonti verso una pluralità di ambiti per raggiungere un impatto sostenibile con il supporto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale e, perché no, delle Istituzioni”.

