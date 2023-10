Anpi a Termoli: «Tenere alto il vessillo di memoria e giustizia»

TERMOLI. Delineate le linee di azione dell’Anpi di Termoli.

«Siamo in un contesto particolarmente complicato, nel quale sembra che il passato non abbia insegnato ad evitare i conflitti tra i popoli. Viviamo un periodo in cui sono tanti i segnali d’allarme sulla perdita della memoria collettiva, di ignoranza della nostra storia, dove il recente passato sembra essere dimenticato. Sempre più spesso, vengono messi in discussione gli stessi principi costituzionali che rappresentano i valori fondamentali della convivenza democratica.

La sezione dell’Anpi di Termoli, ricostituitasi recentemente, ha tracciato le linee su cui orienterà nei prossimi mesi la propria azione.

In via prioritaria si darà seguito alle proposte inviate alle scuole dall’ANPI Molise sulle quali ci sarà un impegno per la diffusione e il coinvolgimento.

Sez. A – Antifascismo molisano durate il fascismo,

Sez. B – Campi di Concentramento in Molise.

1 - L’istituzione e il funzionamento in Molise dei cinque campi di concentramento,

2 - Mostra itinerante sui Campi di Internamento fascisti in Molise,

3 - Viaggi della Memoria in collaborazione con l’Associazione Deina,

4 – Rappresentazione teatrale “Con la vecchia vestaglia rossa”,

5 – Mostra Fotografica dei disegni di Primo Levi su Auschwitz:

Sez. C - Le lotte partigiane in Molise,

Sez. D - La seconda guerra mondiale in Molise,

Sez. E – La complicata ripartenza postfascista in Molise (1943-'46).

Mentre, a livello territoriale, focalizzando l’attenzione in modo particolare sulle giovani generazioni che spesso non conoscono la recente storia locale e i relativi protagonisti, si proporranno i seguenti percorsi.

C’è una storia dei Partigiani e dei Patrioti termolesi che occorre approfondire e sviluppare, convinti che in questo modo si darà voce a quanti nel periodo fascista, e durante la sciagurata guerra da esso voluta, si sono distinti -mettendo a repentaglio la loro vita- per affermare i valori della democrazia e della libertà. Su questo argomento si organizzerà un concorso che recuperi la memoria storica di questi personaggi.

Saranno promossi seminari sui Principi fondamenti della Costituzione, coinvolgendo la cittadinanza e le scuole.

Sarà organizzato un Cineforum che richiami i tempi del secondo conflitto mondiale e le scelte del dopoguerra.

Una manifestazione specifica riguarderà la giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Intanto, il primo momento pubblico riguarderà il convegno su: La guerra in casa (3-7 ottobre 1943) che si terrà il 27 ottobre 2023 presso la Sala consiliare del Comune di Termoli alle ore 17, con una ricostruzione storica del conflitto a Termoli ed una riflessione sulle prospettive post belliche nella città».