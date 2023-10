“5 Dipinti”: l’ottava mostra dedicata all’artista Ettore Le Donne

TERMOLI. Continuano con successo le esposizioni “5 Dipinti”: l’ottava mostra dedicata all’artista Ettore Le Donne.

Stamattina alle ore 11, sono stati presentati a Termoli presso il Bar - Caffetteria 10punto5 in via Martiri della Resistenza, 41 “i cinque” dipinti del Maestro abruzzese Ettore Le Nato a Rivisondoli nel 1950 ha frequentato l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Dal 1983 al 1994 ha fatto parte del gruppo immanentista, realizzando nei primi anni '90 il ciclo di opere “Bunker” strutture architettoniche geometriche mimetizzate nell'ambiente urbano, immaginate come dimore di personaggi degni di memoria storica. Trai quali: Luigi Faccioli, Enzo Pagani, Giordano Bruno, Carlo Rubbia, Margherita Hack, ma anche a Licini, Burri, Barisani, Dorazio, Cucchi, Mastroianni, Vedova, Afro, Ray, Calder, Janco.

Nel 1996 ha fondato il gruppo iperspazialista con gli artisti, Tiziana Baracchi, Antonio Paciocco, Giuseppe Masciarelli, Cesare Iezzi e il critico d'arte Giancarlo Da Lio. È dello stesso anno il manifesto teorico “iperspazialismo”, viaggio verso il futuro anteriore oltre i confini dello spazio - tempo. Inoltre ha fondato a Loreto Aprutino (PE) il Museo d'arte contemporanea “Mucaco”, dove sono esposte opere di maestri storicizzati, tra i molisani opere di Achille Pace, Renato Marini e Nino Barone.

La sua attività espositiva inizia negli anni '60, molti critici e storici dell'arte si sono interessati alle sue opere che figurano in collezioni pubbliche e private, il critico abruzzese Leo Strozzieri scrive che nel caso di Le Donne lo spazio, già di per sé “orizzonte culturale ricorrente nella ricerca attuale, è capace di modificare lo spazio linguistico e cromatico". E lui dedica, ricorda, colpisce con la sua pittura colta, mai accademica. Tinte forti, geometrie tagliate con l’accetta, superbe, colori che accendono la visione per una pittura colta, che reca il suo “marchio”. L'esposizione organizzata e curata da Renato Marini del Centro Culturale "Il Campo" resterà aperta fino al giorno 31 ottobre e potrà essere visitata dalle ore 07 alle ore 14. Lunedì chiuso.

Emilio Beltotto