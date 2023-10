Un corso di teatro gratuito alla Galleria civica col maestro Ugo Ciarfeo

TERMOLI. Dopo l'entusiasmante esperienza dello scorso 24 agosto, con spettacolo di Euripide "Medea - Araba Fenice", torna in auge l'associazione fondata dal regista e maestro Ugo Ciarfeo "LAltroTheatro", che propone un corso di teatro per la stagione 2023-2024, gratuito oltretutto, che si terrà alla Galleria civica di Termoli, in piazza Sant'Antonio.

Insegnamenti che riguarderanno la preparazione della voce, l'emissione, la fonazione, la respirazione, la dizione, il gesto, mimica e movimento, nonché la grammatica del mestiere.

«Il talento personale produrrà il resto e l'eventuale inserimento nell'attività di spettacolo de "LAltroTheatro".

Le iscrizioni dovranno essere inviate trasmettendo i propri dati personali e un recapito telefonico entro il 27 ottobre prossimo, a "Laltrotheatro" di Ugo Ciarfeo, in via Mazzini, 7, a Termoli. L'iniziativa è patrocinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Termoli.

Dall'attrice Franca Sciarretta questo messaggio: «Il tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è teatro, dopo un ventennio speso ad imparare questa "nobile arte" ed a praticarla senza sosta, mi sento di condividere con tutti voi questa meravigliosa avventura, vi aspettiamo numerosi».