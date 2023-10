"Dancing Keys" col pianista bulgaro Georgi Mundrov: concerto e masterclass

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone il concerto della XIX edizione di Termoli Musica 23 Dancing Keys con il pianista bulgaro Georgi Mundrov, sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18 presso l'ex cinema Sant'Antonio di Termoli, con musiche di Chopin, Debussy, Albeniz, Schumann.

Inoltre, con il preciso intento di promuovere la musica sul territorio dando la possibilità ai giovani molisani di incontrare maestri di prestigio internazionale, Mundrov terrà una Masterclass di pianoforte nei giorni 21-22 ottobre 2023. Per maggiori informazioni consultare il sito Ondeserene.

Il pianista bulgaro Georgi Mundrov non è solo un virtuoso nel senso comune; è piuttosto un poeta al pianoforte che condivide le sue riflessioni musicali con il pubblico.

Ha compiuto i suoi studi con lode presso l’Accademia musicale di Sofia, significativamente influenzato dai suoi professori Milena Mollova e Triphon Silyanowski. Gli studi post-laurea a Francoforte sul Meno/Germania e il successivo diploma da concertista con il M° Kristin Merscher presso l’Università di Musica Saarland/Germania completano la sua formazione.

Già da giovane è riuscito ad affermarsi come solista ben oltre i confini europei nel corso di numerosi concerti orchestrali in tutta l’America Latina, l’Australia e il Medio Oriente. Si è esibito insieme ad orchestre come la Maracaibo Symphony Orchestra/Venezuela, la Baden-Badener Philharmonie, la Filharmonia Slaska Katowice/Polonia, la Thüringen Philharmonie Gotha-Suhl in collaborazione con direttori come Werner Stiefel, Pavel Baleff, Dariusz Mikulski, Jonathan Kaell, Stanislaw Rybarczyk e Eduardo Werner Rahn.

Da allora è stato ospite regolare in festival musicali internazionali: Dalian/Cina, Bangkok/Thailandia, Singapore, Canada e negli Stati Uniti ampliando la sua sfera artistica.

Da anni è regolarmente membro della giuria di concorsi pianistici internazionali e insegnante di masterclass in tutto il mondo. Insegna pianoforte all’Università di Musica Saarland/Germania. Nel 2020 ha ricevuto il Premio per la Promozione Culturale della Città di Kelkheim e nel 2021 il Premio per la promozione culturale di Dreieich.