Registro unico del Terzo settore: Csv Molise incontra le associazioni

Campobasso Gli operatori del Centro di servizio spiegheranno i passi da compiere per adeguarsi alla riforma. Domani dalle ore 16.30 appuntamento online per illustrare i dettagli del Registro unico del Terzo Settore

CAMPOBASSO. Iscrizione, adempimenti, aggiornamenti. Queste alcune fasi che riguardano il Runts, Registro unico nazionale del Terzo Settore, vale a dire uno degli elementi cardine della riforma con cui le associazioni spesso stentano a prendere confidenza.

Il Csv Molise ha organizzato un incontro online per aiutare i volontari ad adoperare al meglio questo strumento e ad adeguarsi alle normative collegate. Domani, dalle ore 16.30 alle 18, i consulenti del Centro di servizio incontreranno i referenti delle associazioni molisane su piattaforma Zoom per illustrare tutti i passi necessari ad iscriversi al Registro unico, che ha sostituito i precedenti in cui figuravano le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le altre organizzazioni.

La trasmigrazione dei dati è iniziata circa due anni fa ormai, il 23 novembre 2021, e fino al mese di maggio scorso erano 104mila gli enti iscritti e, attraverso questo approfondimento online previsto dal Csv Molise, sarà possibile anche comprendere le prospettive future e quali possibilità offre il Runts.

Sono già oltre 60 gli iscritti, ma c’è ancora tempo: CLICCARE QUI.