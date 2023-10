Carabinieri Forestali polo d'attrazione su cartografia e biodiversità

LARINO. Si è conclusa con successo, la partecipazione alla 280^ edizione della Fiera di Larino - tenutasi dal 12 al 15 ottobre - del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari - Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso che, per la prima volta, ha allestito uno proprio stand espositivo.

La storica kermesse fieristica del comune frentano ha rappresentato un’ulteriore opportunità di divulgazione - soprattutto in favore delle numerose scolaresche e associazioni di ragazzi che hanno visitato la fiera e si sono soffermate interessate nello spazio espositivo riservato - delle numerose attività svolte dalla specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri.

Lo stand è stato visitato da migliaia di avventori attratti dagli esemplari tassidermizzati della fauna selvatica autoctona - quali il lupo, la volpe, l’allocco e la poiana - nonché della fauna selvatica aliena, tutelata dalla Cites, rappresentata da pappagalli, coccodrilli, pitoni e tartarughe.

Un notevole interesse ha suscitato la cartografia vincolistica inerente all'aspetto idrogeologico e paesaggistico del territorio regionale, e la strumentazione tecnica utilizzata sia per i rilievi in bosco, costituita dal cavalletto dendrometrico, dall’ipsometro e dal succhiello di Pressler, sia per i rilievi sugli scenari di incendio boschivo, racchiusa nella valigetta Niab, un vero e proprio ‘scrigno’ di tecnologia.

Particolare attenzione, infine, è stata riversata dai visitatori agli aspetti agroalimentari, e in particolare ai controlli che l’Arma opera sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, illustrati dettagliatamente anche con immagini e filmati.

Galleria fotografica