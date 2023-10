A Guardialfiera brilla la voce dei borghi

GUARDIALFIERA. In attesa dell’odore dell’acqua e delle nubi più grigie che annunciano la nuova stagione, sotto gli ultimi colpi del sole, la voce della poesia nel cuore del piccolo borgo si fa sentire. Guardialfiera rende omaggio così ogni anno al linguaggio della poesia che regala inaspettatamente nei suoi toni più belli la musa Calliope.

Tra il campanile che svetta sulle acque tranquille del lago e le case più antiche che, come un presepe raccoglie placidamente intorno a sé, domenica scorsa, si sono ritrovati diversi gruppi di poeti molisani. Per rinnovare, appunto, tra i luoghi più cari della letteratura molisana, una iniziativa che nel piccolo borgo è di casa: “Guardialfiera paese della poesia”.

Tra i vicoli stretti, dove le emozioni del silenzio circondato ancora di verde si fanno sentire, che salgono verso il fronte più bello della cattedrale, i poeti, in prima mattinata, hanno avuto il piacere d’incontrare la cultura di ieri, che in effetti Guardialfiera possiede tra i suoi manufatti di pietra e i tanti bassorilievi presenti sul corpo dell’antichissima chiesa. In questi spazi di antica memoria, lectio magistralis dello scrittore Antonio Mucciaccio, saggista, amante della poesia, storico molisano. Nell’occasione, a Guardialfiera, è d’obbligo innanzitutto, per chiunque raggiunga l’abitato, entrare nel cuore del borgo per visitare la Porta Santa, addentrandosi poi in Via Carlo Romeo, per vedere la dimora dov’è nato Francesco Jovine, il cantore dei contadini, il cantore della sofferenza delle genti del Sud legate come una zolla alla terra.

Attraverso le pietre che resistono, Antonio Mucciaccio ha offerto un quadro completo della storia di Guardialfiera, in una cornice peraltro simpaticissima, ricca di aneddoti e di storie intrise di non poche curiosità che indubbiamente rendono accattivanti gli argomenti storico letterari più complicati. Successivamente, le poetesse, i poeti e gli amici della poesia hanno dato inizio all’incontro per conoscersi o rivedersi come da programma presso la Sala Conedera.

L’appuntamento annuale a Guardialfiera è sostenuto dal Comune di Guardialfiera, dai Poeti al Meridiano, dai Poeti del “Borgo degli Angioini” di Colletorto, da “La Nave dei Poeti” di Termoli, dal Centro Culturale Studi Storici di Eboli, dai poeti dell’Archeoclub di Termoli e dal Gruppo “Canto alle Stelle” di Boiano. In tarda mattinata dunque a turno recital di “Poesie in volo” da parte degli autori presenti, provenienti dalla fascia adriatica e dai piccoli borghi molisani. I componimenti poetici a vai livelli hanno dato voce alle emozioni del cuore che si provano nel ritrarre la propria esperienza esistenziale nella fase sicuramente più delicata del nostro tempo. Il taglio poetico d’apertura inizia con i versi più emozionanti di Francesco Jovine.

Metafora di una vita in bilico in una terra avara, piena di pathos espressivo e figurativo. In poche battute significative i versi di Jovine, appunto, annunciano, nel suo Viaggio in Molise 1941, con estrema semplicità poetica, gli aspetti generosi della terra molisana, oscurati, all’epoca, da non poche sofferenze, trame oscure, addolorate, trepidanti di fragilità: “Quando incontreremo/ le prime ulivelle/magre, solitarie/in bilico sui dirupi/con i rami stenti/tormentati dalla bufera/allora saremo/in contado di Molise”. Nel corso del recital poi la poesia esprime la voglia di parlare col cuore. Il soffio dell’intimo abbraccia la gioia e il dolore presente nel contesto di vita dei nostri tempi. Che decisamente non sono affatto tra i migliori. Tra cielo e terra, in sala e in pieno silenzio, il volo c’è. Si percepisce nelle voci tremule che recitano. La percezione di uno spirito che sale emoziona.

Ha sempre del sublime. Anche nei versi più incerti e amari le parole cercano di evitare tutto ciò che fa male. La pace è un attimo. Un pensiero che rasserena. Una gioia che sfugge. Ma che ti sta dentro.

La declamazione dei componenti poetici continua nel pomeriggio con il gruppo “Canto alle Stelle” di Boiano. Nella ripresa i moti del cuore emozionano ancora tra tanti quadretti di vita. Vincenzo Di Sabato li abbraccia. Come sempre la sua passione li mette nel cuore. Nella convinzione che la poesia oggi è la migliore medicina. Che cura. Che resiste sulla Terra. Grazie alla dolcezza delle sue parole lontane dai rovi. Grazie ai suoi canti, ai suoi toni e ai suoi suoni. Ahimè tra non pochi, assordanti, tamburi di guerra. Che, come una tempesta, oggi, mortificano ancora la nostra esistenza.

Luigi Pizzuto

