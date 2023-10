Un “Patto per la lettura” per rilanciare la funzione delle biblioteche

GUGLIONESI. Lunedì 23 ottobre alle ore 16 presso la Casa del Fanciullo si sottoscriverà un patto che vedrà coinvolti scrittori, operatori, associazioni.

Nel corso del 2023 si è celebrato il centenario della morte di Don Minzoni e della nascita di Don Milani. Due grandi educatori che, attraverso un impegno concreto e innovativo a favore della loro comunità, dedicarono la loro vita alla crescita umana e sociale dei giovani.

Don Minzoni fu ucciso a bastonate, il 23 agosto del 1923, dai fascisti per non aver piegato la testa al nascente regime e per aver difeso la sua libertà di pensiero e di insegnamento. Uomo di Chiesa estremamente coerente, si adoperò per creare, nel suo Comune di Argenta, un doposcuola per aiutare i più “deboli”, un teatro parrocchiale, una biblioteca circolante, circoli ricreatori maschili e femminili, cooperative per braccianti e per donne impegnate nella lavorazione della maglieria.

Don Milani, nato nel maggio del 1923, fu inviato, nell’autunno del 1954, a Barbiana (un piccolo comune sito nell’appennino toscano). In questo luogo fondò una scuola dove all’ingresso campeggiava la scritta in inglese “I Care” (ovvero mi prendo cura). Questa frase riassumeva la finalità di “cura” educativa di una scuola orientata a promuovere e stimolare l’attenzione per l’altro e per la società, a dare significato all’impegno per gli altri; di una scuola che individuava nell’istruzione la chiave per superare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali. Come sottolineato dal presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen: “I Care è il motto dell’Europa che vuole prendersi cura del più debole, dei nostri vicini, del nostro pianeta, delle generazioni future.” Numerose iniziative pubbliche hanno celebrato la ricorrenza del centenario della morte di Don Minzoni e della nascita di Don Milani. Iniziative che, attraverso letture, approfondimenti e testimonianze, ci hanno aiutato a conoscere l’impegno educativo e sociale di questi due protagonisti della storia del nostro Paese capaci, ancora oggi, di ispirare nuove iniziative per la nostra comunità. Con questo spirito collaborativo e di comunità, Lunedì 23 ottobre alle ore 16,00, a Guglionesi, presso la “Casa del Fanciullo” (villa comunale - Castellara) Guglionesi, ci sarà, a cura dei Parchi Letterari di specie del Parco Letterario e del paesaggio “F.Jovine”, della sezione Arci di Guglionesi e dell’Anteas, un incontro nel quale, nel ricordare la figura e l’azione di Don Minzoni e Don Milani, verranno avviati alcuni percorsi progettuali, ispirati al loro impegno educativo e sociale, riguardanti:

a) un “Patto per la lettura” teso a stimolare un impegno sinergico dell’intera comunità e del mondo della cultura e dell’informazione con il quale, da un lato, contrastare quella povertà educativa che interessa una significativa fascia giovanile e che costituisce uno dei fattori che alimenta la marginalità sociale e, dall’altro, accompagnare l’auspicata riapertura della biblioteca “C. Gizzi” di Guglionesi che, per sua natura, rappresenta un presidio fondamentale a sostegno della cultura e un importante “luogo” di socializzazione, di integrazione e condivisione delle conoscenze.

Il Patto della Lettura sarà sottoscritto in primis dai proponenti, dall’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera”, Giovanni Mancinone (scrittore), dalla Libreria cittadina, da altri soggetti interessati quali l’Unione Lettori Italiani, l’Associazione Rivista Kamastra, scrittori.

b) una “sartoria sociale” che, ispirandosi alle diverse esperienze già attive nel nostro Paese, intende valorizzare le iniziative già attive nella nostra comunità, incentrate sulla lavorazione del merletto a tombolo e dell’uncinetto, per costruire nuovi percorsi capaci di “riattivare” quel patrimonio di competenze creative e manifatturiere che contraddistingue la nostra tradizione tessile locale, che affonda le sue radici nella “transumanza” (inserita dall’Unesco tra i patrimoni culturali dell’umanità). La lavorazione del merletto a tombolo è candidata a Patrimonio Immateriale Unesco.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’amministrazione comunale che, con l’ampio e qualificato partenariato che parteciperà, nelle diverse forme, sarà capofila della costruzione del percorso progettuale.

Nel corso della mattinata di lunedì 23 ottobre, infine, presso l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi “Giulio Rivera”, si ricorderà, nel centenario della sua morte, attraverso la mostra dal titolo “Attendo la bufera” la figura e l’azione di Don Minzoni.