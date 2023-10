In campo per Sara, emozioni al triangolare di Campomarino

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 20 ottobre 2023

Il triangolare di calcio a 5 in memoria di Sara Gentile a Campomarino

CAMPOMARINO. Nell'iniziativa organizzata venerdì scorso, 13 ottobre, per l'anniversario della scomparsa di Sara Gentile, avvenuto il giorno prima, si è disputato un triangolare amichevole nel segno dell’inclusione e della multiculturalità

La giornata del 13 ottobre in ricordo della cara Sara Gentile, dopo l’inaugurazione della panchina solidale a lei dedicata, è proseguita nel pomeriggio presso la Struttura Polivalente “Paiotti” a Campomarino con il triangolare amichevole ideato e realizzato secondo lo spirito con cui Sara si era immersa nel progetto sportivo per favorire e accelerare il processo di integrazione dei ragazzi migranti che tanto seguiva e aiutava.

Ragazzi che aveva accolto e aiutato dal loro primo arrivo a Campomarino nel lontano 2015 e che si sono susseguiti negli anni a venire fino alla chiusura del centro di accoglienza costiero.

La sua determinazione e la sua tenacia, unita a numerosi progetti e percorsi formativi volti a migliorare le proprie conoscenze, ha permesso a molti di loro di stabilizzarsi e rimanere a Campomarino dove si sono aperte opportunità lavorative che gli hanno permesso di raggiungere una propria indipendenza economica ma soprattutto una tranquillità ricercata da tempo.

Lo scopo del Triangolare era quello di vedere in campo questi ragazzi insieme agli amici dei figli Marco, Alessandra e Carlotta sfidarsi amichevolmente ma soprattutto vedere quello che Sara avrebbe voluto, una giornata di sport senza pregiudizi e senza ogni forma di discriminazione.

Prima dell’inizio delle gare il saluto ai presenti del sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri che ha rimarcato le qualità professionali e morali della compianta Sara, a seguire il benvenuto da parte del Presidente della Polisportiva Kemarin Ferdinando Chimisso gestore della struttura sportiva nonché ideatore insieme a Sara del progetto “Sport Senza Confini” partito più di un anno fa con i ragazzi extracomunitari, progetto che prevede oltre al benessere fisico attraverso la pratica sportiva anche la conoscenza dell’attività del Calcio a 5.

Dopo gli omaggi floreali alla famiglia e un omaggio a tutti i partecipanti da parte del gruppo “Insieme per Sara” si è potuto aprire ufficialmente il torneo con il calcio di inizio affidato alla figlia Carlotta.

Gare avvincenti, corrette e pubblico divertito sugli spalti hanno fatto da cornice al successo della “Squadra Arancio” composta neanche a dirlo dai ragazzi extracomunitari che hanno dimostrato sul campo tutti i progressi fatti in questi mesi. Probabilmente qualcuno da lassù, con il sorriso che la contraddistingueva, sarà stata contenta di questa vittoria sul campo ma soprattutto del risultato ottenuto in termini di integrazione e inclusione. Starà a noi proseguire sulla rotta tracciata da Sara consapevoli che guardando a Lei potremmo trovare la motivazione e la forza nei momenti di difficoltà e nuovi stimoli per progetti futuri.

Galleria fotografica