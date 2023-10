Gruppo di lettura su “Frankenstein” di Mary Shelley

TERMOLI. Sabato 21 ottobre alle ore 16.30, gruppo di lettura su “Frankenstein” di Mary Shelley presso la Libreria Fahrenheit “Frankenstein” di Mary Shelley è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit, sabato 21 ottobre alle ore 16:30. Nel 1816, Lord Byron, durante una sera tempestosa nella sua villa a Ginevra, propone ai suoi ospiti – Mary e Percy Shelley, e William Polidori – di scrivere, per gioco, un racconto dell'orrore. Ricollegandosi al mito di Prometeo, Mary scriverà “Frankenstein”: tra i ghiacci dell'Artico, l'esploratore Robert Walton trova un uomo stremato e lo accoglie sulla sua nave. È Victor Frankenstein, che gli racconta la sua terribile storia.

Giovane e brillante scienziato, Frankenstein è riuscito a infondere la vita in una mostruosa creatura da lui stesso assemblata con pezzi di cadavere. Ma il successo ha avuto un prezzo, e tremendo. Figlia del filosofo William Godwin e di Mary Wollstonecraft, autrice della prima dichiarazione dei diritti delle donne e che muore poco dopo aver dato alla luce la figlia. Mary Shelley viene perciò cresciuta dal padre. A 16 anni conosce Percy B. Shelley, già sposato, e a 17 anni fugge con lui in Svizzera. Il suo romanzo più famoso è “Frankenstein”.

Nel 1818 i coniugi Shelley si trasferiscono in Italia. Qui Mary scrive “Mathilda” (1819-1820). Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.