Salvò 4mila ebrei: il giusto tributo alla memoria del capitano Massimo Tosti

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 20 ottobre 2023

CAMPOBASSO. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione del "Largo Capitano Massimo Tosti".

Storie come quelle del Capitano Massimo Tosti meritano di essere conosciute da tutti.

Massimo Tosti, nato a Campobasso nel 1901, diventato ufficiale del Carabinieri, durante la seconda guerra mondiale ha contribuito a salvare oltre 4mila ebrei mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Per conservare la memoria di questo eroe e per far in modo che le generazioni future conoscano il coraggio di questo nostro concittadino oggi la Città di Campobasso ha dedicato il Largo dove sorge il Monumento ai caduti dell’Arma dei Carabinieri al Capitano Massimo Tosti.

La cerimonia, che si è tenuta alla presenza delle autorità civili e militari e di tutta la famiglia, è stata particolarmente significativa grazie alla presenza di una rappresentanza delle scuole e della Scuola Allievi Carabinieri.

In questo particolare momento storico - dichiara la sindaca di Campobasso Paola Felice - l’intitolazione del “Largo Capitano Massimo Tosti” diventa un monito per tutti, cittadini e istituzioni, a lavorare quotidianamente per la Pace.