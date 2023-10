“Poesia dell’assenza”: Laura D'Angelo presenta la sua nuova opera

MONTENERO DI BISACCIA. Quasi un ossimoro nel panorama culturale della nostra regione, la professoressa Laura D’Angelo, molisana con incursioni abruzzesi, è autrice apprezzata, oltre che colonna dell’istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia. Nel suo carniere diverse pubblicazioni, riconoscimenti collegati alle pubblicazioni e la voglia sempre di mettersi in discussione, come avvenuto per il libro “Poesia dell’assenza”, edito da “Il Convivio”, che verrà presentato questa sera, sabato 21 ottobre, ufficialmente, proprio a Montenero, dove lei è anche reduce da una mostra che è piaciuta molto. L’abbiamo incontrata per mettere a fuoco il suo impegno. Un vernissage nell’incontro con l’autore, a partire dalle ore 18, presso la sala consiliare di Piazza della Libertà.

L’opera vanta la prefazione a cura di Giuseppe Manitta. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Simona Contucci e della presidente del Consiglio comunale Cabiria Calgione, saranno coinvolti Anna Maione e Silvio Di Fabio nel dialogo con l'autrice, per un viaggio poetico tra il lirismo e la pura semplicità che costituiscono il tratto caratteristico dell'opera della D'Angelo. Laura D'Angelo è autrice, scrittrice e poetessa. Dopo la Laurea con lode in Filologia classica e un Dottorato di ricerca in Studi umanistici, pubblica articoli accademici su riviste scientifiche e saggi in volumi collettanei, approfondendo lo studio della letteratura e della poesia contemporanea. Giurata in diversi Premi nazionali di poesia e narrativa, partecipa a convegni internazionali e svolge attività di critica letteraria, con presentazioni di libri e interviste. Docente di materie letterarie, ha scritto per diverse testate giornalistiche ed è autrice di riviste culturali e letterarie online.

L’autrice racconta come ha preso spunto per la sua opera: «Nel suo bel libro Microcosmi (Garzanti, 1991), Claudio Magris parla della poesia come «testimonianza dell’assenza». L’assenza è una costante della vita umana, nella sua dicotomia di pieno/vuoto, nella sua continua mutevolezza, sospesa tra aspirazione continua e impossibilità di raggiungere ciò che si desidera. Mi piaceva che l’assenza, che ha una tradizione lirica vastissima (penso ai lirici greci come al più recente Borges o Bertolucci) fosse anche nel grafismo (spazi bianchi, enjambments, fonosimbolismi e strutture metriche o retoriche) la materializzazione di una incompletezza e paradossalmente la possibilità ideale della compensazione di una mancanza. Giocando sempre con il duale ossimorico presenza/assenza, vuoto/pieno mi sembrava di scrivere un testo che parlasse di sé, quasi in un linguaggio metaletterario».