Settimana della lingua italiana nel mondo: un ponte tra istituto Majorana e Argentina

TERMOLI. Il binomio globalizzazione-comunicazione e quello tra globalizzazione e multimedialità stanno influendo in maniera ineludibile anche sul modo di ri-pensare all'impiego delle nuove tecnologie in ambito scolastico. Comunicare in un mondo globalizzato è di certo diverso dall'interagire in un ambiente delimitato da rigidi confini territoriali: cambiano i mezzi, i contenuti, la sensibilità.

La conseguente velocità degli scambi, agevolati in questo caso da fortuite e vantaggiose connessioni, ha permesso, in maniera inizialmente inconsapevole, che si instaurasse un "ponte" transatlantico tra l'istituto "Majorana" di Termoli e alcuni centri formativi argentini, in particolare l'asociazione "Dante Alighieri" di Buenos Aires e la scuola "Espacio di auguri" di Palomar.

Il lavoro sinergico tra le docenti coinvolte (la prof.ssa Giovanna Ferrante dall''Italia e le docenti Nuccia Sassone e Diana Fulvi dall'Argentina) è confluito nella condivisione di esperienze didattiche legate alla trattazione della tematica suggerita dalla XXIII Settimana della lingua italiana nel mondo (16-22 ottobre 2023), ovvero la diffusione e la conoscenza delle parole italiane legate al lessico ambientale, nel loro valore linguistico e sociale.

Per una diversa organizzazione delle lezioni del nostro calendario scolastico rispetto a quello australe, la classe coinvolta (attuale 3^ A AT) ha lavorato già dallo scorso anno 2022/2023 al progetto "Le parole verdi - La cultura è energia sostenibile", ispirata dalla lirica "Gli alberi" di Franco Fortini. L'idea di lavorare nell'ottica di questa partnership, la cui costituzione ha avuto forte impulso dalla dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, ha invogliato i ragazzi a spendersi con maggiore impegno e partecipazione, impreziosendo con semplicità le ordinarie attività quotidiane.

Nella speranza di proseguire il percorso intrapreso, si rimanda ai seguenti link per la visione dei prodotti digitali realizzati.

Galleria fotografica