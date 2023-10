L'Ottobre Rosa: con la libroterapia la prevenzione è cultura al Macte

TERMOLI. L’Ottobre Rosa della Lilt è proseguito al Macte, nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 ottobre. In programma l’incontro di libroterapia organizzato dalla lilt dalla sezione di Campobasso nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione femminile. “Un’iniziativa, quella libro-terapica, che ormai viene portata avanti da oltre un anno- ha spiegato la dottoressa Carmela Franchella, presidente della sezione molisana della Lega Italiana Per la lotta contro i Tumori - con ottimi risultati. Iniziata nell’ambito dei pazienti oncologici tale metodica è stata progressivamente estesa a tutti”.

Parole di elogio sono state spese, sempre dalla Franchella, nei confronti dei professionisti coinvolti, di cui è stata sottolineata oltre alla professionalità e competenza la abnegazione e disponibilità: requisiti indispensabili per tradurre in azione le idee che “camminano sulle gambe delle persone”.

È stato poi il turno della dottoressa D’Aulerio, psicologa e psicoterapeuta, nonché responsabile dell’incontro, illustrare ai presenti, soprattutto ai neofiti, il significato e le finalità dell’incontro. “Innanzitutto - è stato precisato - la libroterapia non va confusa con un mero “gruppo di lettura”. La libroterapia è una metodologia volta a favorire la rielaborazione del vissuto del partecipante, e pertanto va gestita da un Terapeuta. L’obbiettivo è quello di sollecitare nel singolo una riflessione personale che gli consenta di rielaborare momenti del proprio vissuto da cui si era allontanato, favorendone anche, soprattutto nel caso di pazienti oncologici, il reinserimento ‘sociale‘.

Proprio a tale fine, i testi scelti, non sono tecnici o specialistici, ma sono volutamente estrapolati dalla narrativa mondiale e sono selezionati dal terapeuta al precipuo scopo di favorire questo processo di riflessione interiore del partecipante. Proprio per le dinamiche che tali letture possono ‘innescare’ le riunioni non possono essere affidate a chicchessia, ma devono essere necessariamente gestite da un Terapeuta il quale è in grado di gestirle correttamente ‘aprendo e chiudendo i varchi al momento opportuno” per usare una efficace espressine della dottoressa.

Nella riunione di ieri, in particolare, il tema era quello della corporeità e si collegava alle sollecitazioni fornite da un libro, per racconti, della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto, il corpo sa tutto. Libro, a beneficio di coloro che non lo avessero letto, va detto che non era di immediata intelligibilità, ma proprio per questo è stato ritenuto dal terapeuta funzionale a quel processo di rielaborazione che solo una lettura ‘attenta’ può comportare. Nel corso dell’incontro, infatti, i partecipanti hanno illustrato le suggestioni che la ‘lettura’ aveva ingenerato in loro, con riferimenti al loro vissuto dando anche origine anche ad un vivace dibattito nella generale soddisfazione di presenti.

Terminata la ‘seduta’ gli astanti sono stati accompagnati dalla direttrice del museo Macte, dottoressa Caterina Riva, per l’occasione guida d’eccezione alla mostra, a cura di Luca Raffaelli, in programma sino al 24 febbraio 2024, dedicata a Benito Jacovitti. Condotti letteralmente per mano attraverso un interessante percorso visuale dedicato a varie e peculiari caratteristiche dell’autore, che ha fatto della corporeità esagerata una delle cifre distintive del suo stile, con vignette stracolme di personaggi curiosi frammiste a pezzi anatomici di varia fatta, ben si abbinava al tema prescelto della corporeità.

Michele Di Tomasso