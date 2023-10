Torna "Il Borgo Stregato" a Campomarino

CAMPOMARINO. L'evento, organizzato dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino e dal Comune di Campomarino (Assessorato al Turismo e alla Cultura) e giunto alla terza edizione, si svolgerà in Largo Santa Maria a Mare, nel Borgo dipinto e nella magica atmosfera di Palazzo Norante. È proprio qui che si potrà ammirare la nuova sala di Harry Potter, il mago piu conosciuto al mondo. Uno spazio dedicato allo studio e alla lettura per i ragazzi che verrà inaugurato in serata.

Il pomeriggio sarà dedicato a grandi e piccini, l'intrattenimento avrà come tema principale "i giochi una volta", con il tema della serie Netflix Squid Game che farà da cornice. Tra le tante attrazioni e i tanti stand gastronomici, anche "The Scary House", una casa del borgo nella quale immergersi nel clima horror di Halloween.

Invitati speciali saranno Dracula, in veste di sommelier addetto alle degustazioni del vino, gli Addams con la loro zona dedicata alla "foto di famiglia", la strega Grimilde che distribuirà "mele avvelenate".

La festa sarà anche un'occasione per valorizzare il borgo dipinto e le tipicità locali come vino e olio, ma non mancheranno zucchero filato stregato e deliziose specialità a tema.

