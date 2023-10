Filosofia in laboratorio, fermento culturale a Portocannone con Simonetta Tassinari

PORTOCANNONE. Un grande pubblico, ieri, per il Laboratorio Filosofico di Simonetta Tassinari a Portocannone. A certificarlo l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, promotrice dell'evento e del ciclo di incontri con gli autori.

«Il proposito che ci eravamo prefissati, quello di confutare la vetusta tesi secondo la quale la Filosofia è per pochi addetti ai lavori, l’abbiamo pienamente realizzato: abbiamo dimostrato che Filosofia è per tutti e per tutti i giorni!

La nostra “amica geniale” ante litteram ci ha fatto viaggiare con leggerezza tra i filosofi greci e i giorni nostri, invitandoci a meditare su quanto sia importante approcciare criticamente sia alla realtà che alla nostra vita interiore, giovandoci del pensiero filosofico, anche in una prospettiva di una moderna consulenza filosofica. Ci ha poi introdotto ad un suo lavoro sugli archetipi filosofici, che ha condotto ad un interessantissimo dibattito in Sala, passando a riflettere, poi, su quanto possano essere importanti, nella vita quotidiana, anche i momenti di incertezza, essendo il dubbio quasi sempre la molla del nostro pensiero, ciò che ci spinge a progredire, ad uscire dalla nostra comfort zone (nel migliore dei modi s’intende, magari “mediando” aristotelicamente). La professoressa ha ammaliato i suoi estemporanei allievi spaziando tra i miti platonici - ci siamo soffermati su quello affascinantissimo della biga alata - ed alcune applicazioni concrete della tecnica stoica della praemeditatio malororum et bonorum in un dialogo che ha coinvolto tutti.

Presenti il sindaco Francesco Gallo, i consiglieri comunali, i presidi Mucciaccio e Lamanna, insegnanti, giovani studenti, appassionati lettori, amici in definitiva, legati tutti dalla voglia di incontrarsi in un contesto tanto edificante. Ed il tempo, come la biga di Platone, è volato troppo in fretta.

“Povera e nuda vai Filosofia, dice la turba al vil guadagno intesa” (Petrarca VII sonetto Canzoniere), giammai!

Grazie Simonetta, alla prossima!»

Galleria fotografica