"Me guàrde attùrne”: le poesie dialettali di Angelo Marolla trionfano al "Premio Bassano"

TERMOLI. Lustri di gloria, sono quelli che a intervalli regolari propongono la qualità e la cura delle opere letterarie realizzate e date alle stampe dall’avvocato Angelo Marolla, uno degli “animatori” del panorama culturale termolese, che proprio nelle radici e nell’identità della nostra città trae linfa vitale per appassionare i lettori. La sua opera complessiva ci riconduce alla storia del territorio e della sua comunità, che descrive e racconta attraverso il verbo di un tempo, il dialetto termolese.

Con queste liriche vernacolari Marolla ha bissato quest’anno il successo riportato, cinque anni fa, a Bassano del Grappa, nel concorso di poesie dialettali, che si tiene nella rinomata città veneta, conquistando il “Premio Bassano”, che ha visto trionfare il libro “Me guàrde attùrne”.

Il volume era stato presentato due anni fa, il 12 agosto 2021, quando ancora vigevano alcune restrizioni per il Covid, in largo Tornola, nel corso di una serata piacevole, che aveva allentato la morsa in cui il virus ci aveva stretti. È possibile ripercorrere le fasi di quella serata nel resoconto che ne abbiamo fatto, tuttora reperibile sul nostro sito.

Abbiamo colto l’occasione della notizia del premio conferito all'autore per rivolgere ad Angelo Marolla alcune domande.

Cos’è il Premio Bassano del Grappa?

«È un concorso, istituito dalla Città di Bassano del Grappa, di concerto con l’Accademia “Aque slosse” – che ha come scopo quello di promuovere la poesia in vernacolo bassanese - e con l’A.N.PO.S.DI., Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali. Il concorso si tiene ogni cinque anni e premia “Un libro per ogni Regione”. Il premio mi è stato assegnato per il Molise nel 2019 per il libro “I Radëchélle” e quest’anno per il libro “Me guàrde attùrne”».

È stata una grande soddisfazione ricevere anche quest’anno il premio!

«Si, ma ciò che mi rende particolarmente “orgoglioso”, diciamo così, non è solo l’apprezzamento che il mio libro ha avuto in un contesto nazionale, ma soprattutto il fatto di avere portato il Molise e Termoli alla ribalta dell’intero Paese, in un concorso che vede presenti poeti dialettali provenienti da tutte le Regioni».

Qual è la caratteristica del concorso di Bassano?

«La “genialità” di questo concorso, giunto alla sua terza edizione, è nel fatto che valorizza la diversità degli apporti culturali che proviene dalle diverse lingue locali, rendendo evidente che il legame con le proprie radici, lungi dall’essere divisivo, permette un arricchimento reciproco. Il sentire dell’uomo di fronte alla natura e agli accadimenti della vita è lo stesso. Il vernacolo permette di esprimerlo con quell’immediatezza e sagacia che solo la lingua del popolo sa dire. Ascoltare come un veneto, un calabrese, un lombardo cantano, con diversità di accenti, gli stessi sentimenti di fronte alla bellezza di un paesaggio o di fronte al dolore o alla gioia, ti fa capire che il cuore dell’uomo è animato dagli stessi sentimenti e desideri. E questo costruisce l’unità più di tante parole teoriche ed è, soprattutto in questi tempi di guerra, fattore di pace».

Sì, ma come facevate a capirvi?

«Il Premio è inserito nel contesto del Convegno autunnale che l’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali organizza annualmente e che quest’anno si è svolto a Bassano del Grappa.

L’Associazione, con il Patrocinio della Città di Bassano del Grappa ed in collaborazione con l’Accademia “Aque Slosse” di Bassano, ha editato una raccolta delle poesie declamate durante il Convegno, con relative traduzioni. Questo ha reso più facile capirsi e l’opuscolo serve per conservare nella memoria le parole ascoltate. Di ciò va reso merito all’A.N.PO.S.DI».

Nella foto della premiazione, oltre al premiato ci sono un signore ed un bambino. Chi sono?

«Il premio mi è stato consegnato da uno dei direttori del Coro di Bassano – Breganze, Bruno Marin, con me nella foto. Il ragazzo è uno dei miei nipoti, Matteo - presente alla premiazione insieme alla sua famiglia - da cui mi sono fatto “aiutare” per portare la sportina, in cui hanno messo un piatto di ceramica, dei libri in vernacolo veneto e l’immancabile grappa, che mi sono stati donati».

Lo scrittore Angelo Marolla, che certamente, libero ormai da impegni professionali, sta lavorando a qualcos’altro, cosa ha in cantiere?

«Ho da poco ultimato una biografia di monsignor Giulio Di Rocco, sacerdote molto noto e stimato, di cui quest’anno ricorrono i venti anni dalla morte ed i cento dalla nascita.

Domenica scorsa, giorno dell’anniversario della nascita, c’è stata in Cattedrale una celebrazione eucaristica di suffragio, a cui ha partecipato molta gente.

Il libro sta per essere dato alle stampe ed è corredato da molti documenti, tra cui una nutrita corrispondenza epistolare e fotografie. Tra le lettere anche quelle intercorse con don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, a cui don Giulio aveva aderito, e con lo scrittore di Guardialfiera (come don Giulio), Francesco Jovine, suo padrino di battesimo.

Il volume ripercorre la vita del sacerdote, dagli anni del Seminario, prima a Termoli e poi a Benevento, a quelli della sua missione sacerdotale, sotto il ministero episcopale dei vari Vescovi di Termoli – Larino, vissuta ricoprendo l’incarico di Assistente di Associazioni cattoliche, soprattutto di Comunione e Liberazione.

Ma don Giulio è stato anche autore di scritti sulla figura di Francesco Jovine e di libri di racconti e poesie. Ampio spazio è dato nel volume alle opere da lui pubblicate, nonché agli interventi fatti dai relatori in convegni che si sono tenuti in questi anni, dedicati alla figura di sacerdote, educatore e letterato di don Giulio. E c’è tanto altro ancora! Contiamo di presentare il libro entro la fine dell’anno».

Grazie anche per quest’ultima anticipazione e... ad majora!

«Grazie per l’attenzione, che da parte di “Termolionline” non è mai mancata».

Galleria fotografica