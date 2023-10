Il mondo a colori attraverso i tuoi occhi, la mostra al Castello Svevo

Mostra fotografica "Through Our Eyes": intervista a Nicola Vinciguerra

TERMOLI. «Quando guardo una fotografia non guardo solo l'immagine che ho davanti ma guardo l'emozione che quell'immagine mi trasmette, è un ponte verso me stesso attraverso il quale riconoscermi». Ieri pomeriggio, alle ore 17, presso il Castello Svevo, è stata inaugurata la mostra fotografica Through Our Eyes, a cura del Centro Socio Educativo 'Il Mondo a Colori' del Comune di Termoli, gestito dalla Cooperativa Sirio.

La mostra si colloca nell'ambito del Laboratorio Fotografico: Guardare con occhi nuovi - «L'introspezione come strumento di ascolto e di pratica per imparare a guardare fuori per riconoscersi dentro», che ha visto protagonisti i ragazzi del Centro Socio educativo 'Il Mondo a Colori', con la guida attenta e raffinata del fotografo ed educatore Nicola Vinciguerra che ha anche recentemente esposto i suoi lavori al Festival della Fotografia Etica. All’inaugurazione ha preso parte anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Silvana Ciciola.





Il laboratorio, portato avanti dal mese di marzo 2023, ha offerto ai ragazzi la preziosa occasione di avvicinarsi alle immagini attraverso il gioco, il confronto e l'esercitazione, per sviluppare il proprio punto di vista e uno sguardo attento sul mondo; prefiggendosi di amplificare le loro abilità e lasciando massima libertà espressiva ai ragazzi che si sono mostrati capaci di esprimere emozioni forti e profonde imprimendo nelle immagini i sogni e le esperienze che appartengono alla loro realtà. In questo senso, la chiave introspettiva del laboratorio, ha permesso loro di guardare in maniera più attenta e cosciente alla propria interiorità fatta di pensieri, sogni, desideri, paure che donano forma alla propria identità.

La fotografia è da sempre un linguaggio prettamente simbolico, ciò che guardiamo riflette ciò che il mondo racconta a noi stessi e da un punto di vista pedagogico è veicolo di ascolto, confronto, relazione. Il laboratorio si è, pertanto, sviluppato come focus sulla capacità di entrare in contatto con le proprie emozioni, avvicinando i ragazzi alla fotografia in maniera leggera, sobria e trasversale, attraverso l'utilizzo di attività pratiche, la conoscenza delle basi tecniche del processo fotografico: dall'inquadratura alla composizione, la storia della fotografia, le attività singole di gruppo, la relazione con l'arte, la capacità di approcciarsi ad un progetto. Through our eyes, dunque, non è semplicemente una mostra fotografica ma rappresenta la costruzione di una narrazione introspettiva di ognuno e di tutti attraverso l'esposizione di 34 immagini selezionate dai ragazzi e realizzate nel corso del progetto.

La mostra resterà aperta anche oggi, dalle 17 alle 21 presso il Castello Svevo di Termoli.