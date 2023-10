"L'accademia delle erbe spontanee" incontra la biodiversità del Bosco Fantine

CAMPOMARINO. Nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre, alcuni componenti dell’Accademia delle Erbe Spontanee di Monte San Pietrangeli (Fm), con a capo il prof. Fabio Taffetani, hanno visitato il sito di importanza comunitaria area naturale Fantine.

Per il prof. Taffetani è stato un gradito ritorno in quanto, nel 2011, aveva svolto un lavoro di ricerca tramite l’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con l’Università del Molise, dedicata alla conoscenza della biodiversità vegetale e animale, oltre che dei principali ecosistemi che trovano rifugio nell’area naturale delle Fantine comunali di Campomarino.

Il gruppo composto da una quindicina di ricercatori, provenienti da varie regioni d’Italia, ha visitato l’area alla ricerca di erbe spontanee.

Molto compiaciuti i volontari di Ambiente basso Molise in quanto hanno potuto conoscere e parlare con Taffetani. Tutti i volontari infatti hanno studiato il Bosco Fantine proprio dai libri pubblicati dal docente dell'Accademia.

Da rimarcare la presenza del sindaco Piero Donato Silvestri, appena saputo della visita dei ricercatori dell’Accademia. In mattinata il gruppo aveva visitato il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta.

La presenza dei ricercatori dell’Accademia fa capire, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che il Bosco Fantine rimane nel tempo, una delle aree naturali più importanti della regione Molise, in quanto è un vero regno di Biodiversità.

Dopo le foto di rito ed essersi rifocillati con acqua e un buon caffè il gruppo di ricercatori ha ripreso il viaggio.