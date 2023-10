Benessere a tutto tondo nella Camminata tra Ulivi

Camminata tra gli Ulivi: l'intervista a Nicola Malorni, vicepresidente nazionale Città dell'Olio

TERMOLI. Si è svolta ieri, domenica 29 ottobre, la settima giornata nazionale della “Camminata tra gli olivi”, organizzata dall’associazione nazionale Città dell’Olio, con il patrocinio del Comune di Termoli, Kairos, Lilt e i Lions Club Tifernus. Buona l’affluenza di persone che hanno partecipato alla passeggiata, favorite anche dalla bellissima giornata di sole e di caldo estivo.

In tanti, quindi, si sono ritrovati presso il Parco degli Olivi, parco della Biodiversità olivicola molisana di Via Volturno a Termoli. I presenti sono stati assistiti dagli esperti, dando il via alla passeggiata divulgativa e didattica tra gli olivi, con la partecipazione di un agronomo e di uno storico.





A seguire la conferenza lancio del progetto di Olivicoltura sociale “Ali per la vita- Servizio di prevenzione a favore di minorenni a rischio”. Alla fine la cerimonia di installazione delle targhe didattiche donate dai Lions Club Tifernus. Non solo, i presenti hanno partecipato anche al mini corso di assaggio con degustazioni di Olio Evo nuovo locale condotto da esperti assaggiatori e con la partecipazione di un biologo nutrizionista della Lilt - Sezione provinciale.

Infine il Mindfulness del respiro tra gli ulivi secolari del parco, con la partecipazione di psicoterapeutici Kairos e con il contorno di animazione musicale con le note del dolce flauto armeno suonato da un esperto e bravo musicista come Luca Mastrogiuseppe.

«Grazie ai numerosi partecipanti, agli amministratori intervenuti, al Lions Club Termoli Tifernus e alla Lilt Campobasso per i preziosi contributi, e a Luca Mastrogiuseppe per la sua musica col flauto armeno e altri strumenti a fiato che ha accompagnato la mindfulness condotta da me con Kairos Cooperativa Sociale Termoli- così Nicola Malorni-

Oggi il Parco si è arricchito di ulteriori 16 alberelli e di targhe didattiche donati dai Lions e dai volontari Lilt, un progetto di rigenerazione urbana che è anche generativo di solidarietà e benessere.

E nel prossimo futuro ospiterà le scolaresche per corsi di assaggio e attività di promozione del benessere.

Avanti tutta!».

Galleria fotografica