I mille versi della cultura al "Porto dei poeti"

Termoli "Porto dei poeti": l'intervista ad Antonio Mucciaccio

TERMOLI. Una domenica mattina dedicata alla poesia presso l’Hotel Meridiano di Termoli, dove si sono ritrovati molti vati non solo termolesi ma anche pugliesi, abruzzesi e di altre regioni all’interno di “Termoli Porto dei poeti”, un evento che è il seguito della manifestazione che abbiamo vissuto nei mesi estivi con la nave dei Poeti che veleggiava verso le Isole Tremiti declamava le poesie sulle calme ed accoglienti acque delle isole Diomedee.

Al Meridiano di Termoli si sono aggiunti quei poeti che non sono stati a bordo della nave dei poeti. A questo evento termolese hanno aderito diverse associazioni come Poeti al Meridiano di Termoli, Borgo degli Angioini di Colletorto, Archeoclub di Termoli, Poeti dell’Isola di Gary di Bari, la Nave dei poeti sulle onde di Diomede e Canto alle stelle di Bojano.

Dopo l’arrivo al Meridiano, occasione per rivedersi, riconoscersi e ritrovarsi accolti dal professore Antonio Mucciaccio, mentore e moderatore e da Oscar De Lena presidente Archeoclub Termoli, ci sono state alcune premiazioni e il recital “Poesie in volo”. Tante bellissime poesie declamate dai poeti presenti. In conclusione, un conviviale con tutti i partecipanti e poi saluti e appuntamenti alle prossime edizioni. Ascoltiamo il professore Antonio Mucciaccio.

