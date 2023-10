Scuolab: all'istituto alberghiero nuovo laboratorio di chimica e scienze

TERMOLI. Inaugurato oggi il nuovo laboratorio di scienze biologiche e naturali, chimica e scienze dell’alimentazione dell’Istituto alberghiero di Termoli.

Il laboratorio è stato installato grazie al Progetto SCUOLAB della Regione Molise, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Dopo un trentennio, e grazie al supporto della Provincia di Campobasso che ha permesso di risolvere vecchi problemi legati alla sicurezza, l’Istituto può vantare un laboratorio degno delle attività legate agli indirizzi di studio. L’Alimentare e la gestione delle acque e del risanamento ambientale, insieme ad una vasta azienda agraria richiedono che i processi siano gestiti con rigore metodologico, in altre parole, con il contributo della scienza. Ha tagliato il nastro per la Regione Molise l’Assessore Michele Marone.

Presente per il Comune di Termoli il Vice sindaco, avvocato Balice. Il laboratorio è dotato delle più moderne attrezzature, che includono macchinari sofisticati, una nuova cappa aspirante e un bancone da lavoro in kevlar. Il tutto mentre è tornata a vivere la nuova serra con le colture idroponiche e in terra.

