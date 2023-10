Dwing: il sogno diventa futuro a San Francisco col Villaggio delle Arti

Tra le attività didattiche che si svolgono tra le mura della scuola di musica di Via Gramsci, è presente anche un laboratorio ritmico creativo, come propedeutica e avvicinamento alla musica per i più piccoli (bambini da 4 a 7 anni). Infatti i bambini che frequentano questa attività curata dei docenti Mirko Zen De Filippo e Graziano Carbone, prendono parte alla realizzazione della colonna sonora “Dwing”, composta dal giovane molisano Alessio Tancredi, producer e docente della scuola di musica, Il brano vince il premio come miglior colonna sonora al San Francisco Arthouse Short Festival, dimostrando ancora una volta che quest’accoppiata è vincente.

“DWING” colonna musicale portante del cortometraggio “IL SOGNO DIVENTA FUTURO” scritto e diretto da Tonino Di Cicco e Andrea Cacciavillani realizzato per il la BCC Abruzzi e Molise. Un progetto cinematografico molisano di Moscacieca Produzioni, vanta anche la collaborazione dell’insegnante di Canto, Anna Tomeo e altre figure professionali che spesso collaborano con le attività della scuola, come Giuseppe Occhionero (producer e sound engineer). Il corto, con un’accurata e fedele ricostruzione storica, racconta le origini della banca nata dall’intuizione e dalla perseveranza di don Epimenio Giannico, illuminato sacerdote della città di Atessa. Il film è ambientato nel 1903 (anno di fondazione della BCC) e vede la partecipazione di oltre 40 comparse in costume ed una troupe con più di 25 professionisti.

La BCC Abruzzi e Molise, per celebrare i 120 anni dalla sua fondazione, ha voluto inserire nell’ambito delle iniziative la realizzazione del lavoro, che evidenzia il coraggio del sacerdote nel dare vita alla “Cassa Rurale Cattolica Depositi e Prestiti San Francesco d’Assisi in Atessa”. L’intuizione di Don Epimenio, interpretato dal bravissimo attore Salvatore Catanese, è ancora attuale ai nostri giorni, dato che i valori di “mutualità, solidarietà e cooperazione” rappresentano i pilastri dell’agire quotidiano della BCC Abruzzi e Molise a sostegno del territorio.





L’Associazione Culturale VILLAGGIO delle ARTI - Larino si propone di promuovere e favorire la conoscenza, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della musica, del teatro, dell’immagine e dell’arte nel suo più ampio significato. L’associazione incoraggia ogni forma di promozione culturale organizzando manifestazioni ed eventi, ponendo in essere tutte quelle attività didattiche e di crescita, che possono essere utili, proficue o vantaggiose per la diffusione della conoscenza della musica, del teatro e dell’arte in tutte le sue forme.