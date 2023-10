"Festa del Ciao" nel bosco Fantine: 300 persone scoprono le meraviglie della biodiversità

CAMPOMARINO. Si è svolta domenica 29 ottobre presso il Cea Fantine di Campomarino la festa del Ciao.

La manifestazione è stata voluta dalle parrocchie di San Pietro, Sacro Cuore e Carmelo e ha visto la partecipazione di circa trecento persone tra adulti e bambini.

Entusiasmo tra i Soci di Ambiente Basso Molise che hanno potuto accompagnare i presenti all’interno del bosco sul percorso della “biodiversità”. Dopo aver ottenuto il permesso di ingresso al bosco da parte del Re della Foresta, un imponente frassino bianco di oltre 250 anni, i presenti hanno potuto ammirare le meraviglie della Natura. Una biodiversità che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Molti ospiti non riuscivano a capacitarsi di non conoscere un territorio così bello, al di fuori dal mondo, in una pace infinita, in un luogo dove la Natura si sente e si vede.

Da sempre l'uomo coabita e convive con altre specie, e da sempre, fin dalla preistoria, modifica e plasma l'ambiente in cui vive, nel bosco Fantine invece il rapporto uomo e natura non esiste, è una sintonia di colori, di fiori, di luci, di piante, di immagini e di biodiversità. In questo luogo si ci perde nella Natura, non esiste il tempo e non esistono rapporti difficili o impossibili, l’uomo e natura sono un’unica cosa, una simbiosi perfetta.

I novanta bambini presenti si sono divertiti con i volontari di Ambiente Basso Molise con il laboratorio natura ed hanno ammirato cosa può offrire la biodiversità con tracce, piante, fiori, farfalle e tante tante specie selvatiche. A fine giornata c’è stata una messa di ringraziamento presieduta da don Silvio Piccoli.

Prima di fare ritorno a casa, come tradizione è stato piantumato un albero. A tutti i ragazzi, Ambiente Basso Molise ha regalato il libro “Piccoli Amici” ed una maglietta.

Un grazie particolare ai Volontari presenti “sono orgoglioso di voi”, ha aggiunto il Presidente Lucchese.

Tutti soddisfatti ed una giornata perfetta in un mondo unico e ricolmo di biodiversità.

Galleria fotografica