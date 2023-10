«Io Promuovo il mio Paese», la forza dei ragazzi dell'istituto di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L'istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia ha ricevuto un premio al concorso “Io Promuovo il mio Paese”, indetto dall'Azienza autonoma di soggiorno e turismo del Molise.

Gli alunni Brian Berchicci, Luca Benedetto, Timothy Matassa, Luciano Gatti e Alex Bosco hanno scritto dei componimenti poetici in vernacolo dedicati al proprio territorio, nell'ambito di un progetto di scrittura creativa che ha interessato gli alunni dell'Ipsia.

Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli le realtà protagoniste dei versi, per una valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

La manifestazione, con la presenza del Presidente della Regione Francesco Roberti, è stata magistralmente coordinata dall'Onorevole Remo di Giandomenico, con gli interventi di Maurizio Varriano e Lino Rufo.

«La forza siamo noi, la forza siete voi!

Brian, Luca, Luciano, Timothy, Alex. Bravissimi! Avete scritto delle poesie bellissime!

Cerimonia di premiazione per gli Istituti scolastici del Concorso letterario "Io promuovo il mio paese".

Ringrazio il presidente della Regione Molise Francesco Roberti e l'onorevole Remo di Giandomenico per la calorosa accoglienza e per l'impegno profuso per un concorso che valorizza il territorio tenendo conto dei talenti e delle particolarità della nostra bella regione.

Grazie a Maurizio Varriano e Lino Rufo per aver arricchito una manifestazione significativa tanto sotto l'aspetto umano quanto culturale», il commento della docente Laura D’Angelo.