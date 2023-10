Il trekking urbano per riscoprire le bellezze di Termoli

TERMOLI. Si è svolta in mattinata la terza edizione della “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” dedicata quest’anno ai colori e con il tema: “Pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”.

A livello nazionale l’evento è arrivato alla ventesima edizione e da tre anni partecipa anche il Comune di Termoli cercando di promuovere il turismo lento attraverso passeggiate che facciano riscoprire le bellezze della città.

Tre le tappe della manifestazione che, a differenza dello scorso anno, ha promosso la camminata al parco “Girolamo La Penna”, la visita alla rotonda Timoteana e un ultimo passaggio al porto.

Il tutto organizzato attraverso associazioni che si impegnano per la promozione del territorio. Il raduno questa volta si è tenuto al parco comunale alla presenza dell’assessore allo Sport, Turismo e Cultura Michele Barile che ha voluto salutare tutti i partecipanti. Con Barile erano presenti Cinzia Vizzarri dell’associazione “Il Valore”, Marco Maio responsabile per il verde pubblico del Comune di Termoli, Lucia Checchia di “Turismol” e i “Runners” Termoli con Filippo Cantore".

Verde al parco, l’arancio alla rotonda Timoteana e il blu al porto. Queste le tematiche portate avanti durante il percorso dove tutti i partecipanti hanno potuto riscoprire le bellezze della città camminando all’aria aperta.

“Termoli – ha detto l’assessore Michele Barile – è l’unica città del Molise che aderisce a questa manifestazione. È una giornata che tende a promuovere il turismo lento, quindi una sorta di passeggiata all’interno della città per riscoprirne le sue bellezze. Un evento che a livello nazionale coinvolge sempre più realtà e alla quale da tre anni ha voluto aderire anche il Comune di Termoli che ne condivide in pieno le finalità. Ringrazio tutte le associazioni che si sono messe a disposizione in quanto se siamo qui oggi è proprio grazie alla loro disponibilità. Il 31 ottobre rimane una forma celebrativa per questa forma di turismo che cercheremo di implementare per promuovere eventi simili in altri periodi dell’anno”

