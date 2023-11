Red carpet che passione, Marianna Bonavolontà sfila al festival del cinema

TERMOLI. I red carpet non le fanno paura, anzi, lei li calca a pieni polmoni, respirando tutto ciò che di bello c’è. Parliamo di Marianna Bonavolontà giornalista, imprenditrice e autrice, che il 27 ottobre, si è immersa nell’atmosfera magica dell’Auditorium Parco della Musica, dove è stata fra gli ospiti della proiezione del film “Firebrand”, per il festival del cinema di Roma.

Attraverso l’abito indossato ha portato all’attenzione dei riflettori un bel messaggio e soprattutto il suo grande sorriso mentre sfilava sul red carpet.

Con un capo ideato e realizzato a mano da Maria Rita Giurlani e il corsetto firmato Nicoletta Lucerna, un vestito che ricorda un cielo stellato, con l’aquila turrita in rilievo sul davanti, ha così omaggiato il ricordo di suo padre pilota e l’Aeronautica Militare tutta.

Lo scorso 28 marzo a Piacenza, Marianna è stata la madrina d’eccezione del volo G91, l’aereo storico che pilotò proprio suo padre Luigi, in arte Goodwill.

Attualmente è madrina del 58º corso Allievi Ufficiali di Complemento e di diverse sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica. In giro per l’Italia, realizza video informativi sul mondo del volo e partecipa a numerosi eventi per promuovere la cultura Aeronautica.