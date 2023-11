I sacri fuochi a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Il fuoco sacro è patrimonio di Guardialfiera. Scoppiettava già al Sabato Santo preconciliare, quando i primi raggi di sole scivolavano dai colli e inondavano di luce il Biferno. A quell’ora e allo strepitare dei cròtali (le favolose nostre teretacche), flotte sparpagliate di ragazzi festosi, requisivano ceppi, fascine, sterpi per allestire l’imponente rogo sul sagrato del tempio. Per preparare il “Fuoco nuovo”, l’unico fuoco liturgico per la Chiesa, definito anche il fuoco della luce; il più degno e capace di “accendere” nel cuore dei fedeli, il desiderio degli splendori eterni.

C’è fuoco anche per Sant’Antonio il 13 giugno nei quattro rioni fondamentali del paese. Soprattutto su quello. lungo la gradinata della chiesa, attizzato da zia Lucietta (mamma se), la quale rendeva pittoresco il cerimoniale con narrazioni di storielle, con le sue cantate propiziatorie, con preghiere, frastuoni, leccornie e con il buon vinello locale.

Per i morti, invece, il fuoco esprimeva il potere di Dio; quello che da sempre purificava e che bruciava le malignità dei vivi e dei morti; che divinizzava e che rigenera ancora la vita di qua e l’espiazione nell’aldilà. Era questo “u fuòche di muòrte” a Guardia fino a 70 anni fa: una pira immensa, gagliarda sull’ ”ara della Serra”, cioè davanti al Cimitero, che ardeva al pomeriggio del 1° novembre e che veniva riaccesa ai rintocchi funebri del 2 novembre alle quattro del mattino, per annunciare la celebrazione in Cattedrale dell’Ufficio Divino e del vigoroso canto del Miserere alle Lodi.

Storie d’apparizione di morti e racconti dell’orrore; eventi terrificanti e misteriosi- affabulati attorno al rogo dal più saggio del paese - erano tanto più graditi, quanto più vigoroso era la fiamma. Spericolati salti spiccati da scalmanati tra le lingue di fuoco e su carboni ardenti, propiziavano l’anima di parenti e amici.

L’indomani, però, don Antonio Lalli – giovanissimo sacerdote salesiano ordinato nel 1944 - ci raccoglieva in riflessione nel Circolo giovanile intitolato a don Bosco, a spiegare anche ai più piccoli come me, il significato più gioiosamente serio del fuoco dei morti: appiccare dentro tutti noi, un fuoco di slanci, di speranze e possibili inizi di vita nuova. Vincenzo Di Sabato.