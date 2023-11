Il carnevale di Larino lancia il progetto Banca della Carta

LARINO. Il Carnevale di Larino lancia il progetto ‘Banca della Carta’ d’intesa con l’Istituto Omnicomprensivo ‘Magliano’, l’Istituto ‘E. Majorana’ di Termoli e Legambiente Molise. Centri di raccolta saranno le edicole di Larino ‘Frentana’ di via Opplaco e Lepore di via Console Minucio.

Il Carnevale di Larino, ormai attore di spicco nel panorama carnascialesco nazionale e attrazione turistica della regione, sceglie di usare la propria voce per sensibilizzare i giovani e l'intera popolazione verso il concetto di tutela del territorio. A tal fine nasce una collaborazione con Legambiente Molise, con l’obiettivo di sviluppare progetti ad alto valore ambientale.

L’inaugurazione del sodalizio avviene grazie all’intervento di due fautori fondamentali: l’Istituto Omnicomprensivo e Superiore “San Pardo” di Larino, e l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” di Termoli, che hanno accettato di contribuire al progetto “BANCA DELLA CARTA".

Tale progetto ha come fulcro la raccolta e riciclo della carta dei quotidiani (usati all’interno delle scuole per vari progetti di educazione civica e cittadinanza) che, una volta dismessi, vengono consegnati ai gruppi costruttori e destinati alla lavorazione della cartapesta, materia prima essenziale per la realizzazione dei carri allegorici partecipanti al Carnevale di Larino.

Lo scopo del progetto è quello di suscitare e stimolare l'interesse degli studenti verso alcune tematiche attuali in modo semplice ed efficace, ma allo stesso tempo coinvolgente e dinamico: difatti uno sguardo importantissimo va rivolto alla sensibilizzazione dei giovani verso la salvaguardia ambientale a cui si fa riferimento in maniera principale quando si parla di riciclo della carta, affinché possano familiarizzare con il concetto di economia circolare e sostenibilità.

Ma il Carnevale di Larino non si ferma ai giovani, tale progetto difatti è esteso all’intera popolazione larinese e dei paesi limitrofi. Infatti chiunque potrà raccogliere i quotidiani dismessi in ogni luogo e consegnarli alle due edicole cittadine Frentana di via Opplaco e Lepore di via Console Minucio che hanno dato la loro disponibilità ad essere centri di raccolta di tutto il materiale che chiunque potrà donare.

Tutta la popolazione è, dunque, invitata a contribuire, ogni singolo giornale può diventare un’opera d’arte e vestire a festa il Carnevale di Larino!