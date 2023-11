Michele D'Aloisio protagonista della nona mostra dei "5 Dipinti"

TERMOLI. Dal giorno 4 novembre fino al 4 dicembre 2023 a Termoli presso il Bar- Caffetteria 10punto5 in via Martiri della Resistenza, 41 verranno esposte “5 DIPINTI” dell’artista Michele D’ Aloisio.

L'esposizione è la numero 9 curata sempre dal Centro Culturale "Il Campo".

Michele D'Aloisio è nato a Termoli nel 1982 pittore, incisore e disegnatore, si diploma al Liceo Benito Jacovitti di Termoli e successivamente si laurea all'Accademia di Belle Arti di Roma. Nel corso degli anni della sua attività artistica è presente in diverse esposizioni ottenendo premi e riconoscimenti da parte della critica (da ricordare la sua presenza nel 1998 alla mostra "Ritratti" presso gli spazi del Centro Culturale "Il Campo" a Campomarino). Selezionato come rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Roma per la categoria Arti Grafiche del Premio Nazionale delle Arti e per il quarto Premio per la Biennale di incisione.

Dal 2002 da lezioni di anatomia artistica disegno e pittura, pittura e grafica digitale a Roma e Termoli.

Dal 2007 lavora nel mondo del fumetto e collabora con lo scrittore Marcello D'angelo (collaboratore storico di Andres Pazienza) per la realizzazione di alcuni graphic novels per la rivista d'arte "Night".

Dal 2008 collabora con lo sceneggiatore Ivan Veronica (Looking for heroes) per la realizzazione di novelle grafiche di genere fantascientifico e altre storie.

Dal 2011 si occupa anche di grafiche e design per diverse aziende, fra le più importanti.

Dal 2013 collabora con lo sceneggiatore e scrittore Federico Mazzei per svariati progetti di diversa natura, fumetti, corsi didattici, comics online.

Dal 2015 collabora con lo scrittore e game designer Pierluca Zizzi per la realizzazione di board games e diverse cover per romanzi e storie varie.

Nel 2017 vince il Photoshop Nation (Contest di illustrazione digitale).

Tra le tante pubblicazioni ha realizzato le Illustrazioni per “U Popele du Mare” (libro in vernacolo Termolese) realizzato in collaborazione con Uni3 Molise nel 2019.

La mostra potrà esse visitata dalle ore 7 alle ore 14, lunedì chiuso.

Emilio Beltotto

Galleria fotografica