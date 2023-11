Studenti dell'Ipsia in trasferta a Termoli

MONTENERO DI BISACCIA. Nella mattina del 31 ottobre, gli alunni della classe III A dell’Ipsia, dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero, hanno intrapreso una trasferta a Termoli complice una bellissima mattina di sole.

Prima tappa la 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗟'𝗢𝗿𝗮 𝗱'𝗮𝗿𝗶𝗮. Accolti da 𝘓𝘢𝘶𝘳𝘢 𝘙𝘶𝘰𝘱𝘱𝘰𝘭𝘰, i giovani ragazzi sono stati catapultati nel magico mondo dei libri: albi illustrati, pop up, silent book, manga, fumetti. Un universo per molti di loro inesplorato e sconosciuto, ma nel quale sono stati leggiadramente guidati dalla voce della librotecaia Laura che li ha condotti nel bosco di Antonhy Browne alla ricerca delle tracce di fiabe nascoste all'interno delle illustrazioni. I ragazzi hanno poi esplorato un altro bosco, quello in cui la strega Denti di ferro aspetta pazientemente i bambini per mangiarli.

Terminato il viaggio tra i libri, gli alunni Ipsia sono stati condotti nella 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗼𝗹𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮. Qui ad attenderli, la guida Franco.

Cuffie ed elmetti pronti a fare un salto nel passato per scoprire le stanze che si sviluppano nel sottosuolo adiacente la cattedrale di Termoli e per conoscere la storia dei Santi Basso e Timoteo.

Una mattinata entusiasmante, soprattutto per i ragazzi che con umiltà e semplicità hanno rivelato un sincero interesse ed una importante curiosità sprigionando una gran bella energia.

Galleria fotografica