UniMol: torna il my job experience

CAMPOBASSO. Lunedì 6 novembre 2023 torna il primo My Job Experience dell’anno accademico 2023-2024. Nell’Aula Magna di Ateneo, infatti, dalle ore 11 alle 13, saranno ospiti Maurizio Marinella (Amministratore Unico E. Marinella Srl ) e Alessandro Marinella (General manager E. Marinella Srl).

Le tante e numerose iniziative organizzate in questi anni, caratterizzate dal marchio di fabbrica My Job Experience, nascono all’interno del quadro progettuale e delle azioni strategiche del Placement di Ateneo; tutte e sempre con un denominatore comune: accompagnare e favorire nuove opportunità di orientamento al lavoro, grazie alla partecipazione di ospiti di rinomata valenza nazionale e internazionale.

Personalità di rilievo che, con le loro testimonianze, fossero da apripista per momenti di riflessione, di crescita, di incontro esclusivi, di conoscenza della realtà professionale e lavorativa per i nostri studenti e le nostre studentesse, ma che rappresentassero anche un’occasione significativa per ampliare e rafforzare la filiera dell’orientamento: da matricola a laureato pronto ad affrontare le sfide legate al mercato del lavoro.

E non poteva esserci storia di successo più rappresentativa di una impresa familiare, per di più dal tessuto imprenditoriale italiano del Mezzogiorno, che quella della “E. Marinella”.

Appuntamento dunque a lunedì 6 novembre – ore 11 – Aula Magna di Ateneo – dove, soprattutto per la comunità studentesca che parteciperà all’incontro – si potranno scoprire aspetti importanti e ricevere altrettante importanti risposte: da cosa s’intenda davvero passaggio generazionale per un’azienda e quali strategie bisogna affrontare affinché non impatti negativamente sull’impresa, a molte altre sfaccettature legate al mercato del lavoro esigente e che cambia repentinamente.