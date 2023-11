Cavalieri di San Martino in sella per il "Memorial Parduccio"

Per non dimenticare lun 06 novembre 2023

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande successo per la terza edizione del “Memorial Parduccio”, tenutosi ieri, domenica 5 novembre, a San Martino in Pensilis, organizzato dall’associazione “I Cavalieri di San Martino”. Nonostante il vento, grandi e piccoli cavalieri, circa sessanta, hanno reso omaggio alla memoria dell’amico scomparso.

La passeggiata è stata anche un modo per “ri”scoprire luoghi di camminamento antichi e le tradizioni che da sempre fanno parte del Dna della comunità sammartinese.

La giornata ha visto protagonisti cavalli e cavalieri, provenienti non solo dal Molise ma anche dalle Regioni limitrofe, impegnati in un trekking che ha reso omaggio nel migliore dei modi alla memoria dell’amico Pardo.

Un coacervo di gioia e commozione anche per i cavalieri più piccoli che hanno potuto trascorre una giornata all’insegna del benessere e della natura.

