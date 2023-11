Caso studio su "La Molisana", laurea con lode per Mariastella Moscufo

MONTEFALCONE NEL SANNIO. L'analisi delle strategie di successo nel settore pastaio (caso la Molisana) è stata al centro della tesi di laurea in Economia Aziendale discussa il 30 settembre 2023, con una votazione di 110 e lode, dalla dottoressa Mariastella Moscufo all'Università degli Studi "Sapienza" di Roma - Facoltà di Economia - Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività produttive.

La tesi è stata molto apprezzata dalla Commissione e ha approfondito un tema molto interessante e di attualità.

La storia del pastificio molisano, le strategie di rinascita e successo, le dinamiche di mercato, sono stati alcuni degli elementi affrontati con interesse e passione dalla laureanda (relatore, prof. Michele Galeotti). La ricerca ha condotto un'analisi approfondita del settore pastaio, con un focus sulla comprensione delle strategie adottate dai competitor e, in particolare, sulle strategie chiave che hanno portato La Molisana al successo. L'obiettivo è stato quello di fornire un quadro completo delle dinamiche competitive nel settore, evidenziando le migliori pratiche de La Molisana come caso di studio.

"Un elemento cruciale inerente alla competitività di questo settore – afferma la dottoressa Moscufo – è rappresentato dai mutamenti delle regole del gioco competitivo. In particolare, la globalizzazione, l'innovazione tecnologica e le crescenti preoccupazioni per la sostenibilità hanno ridefinito la competitività nel settore pastaio. Le aziende devono adattarsi a un ambiente in costante mutamento e sviluppare strategie che tengano conto di queste nuove regole. [...] Tra le numerose aziende La Molisana è un nome che spicca per la sua longeva storia e la reputazione di eccellenza, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione per affermarsi a livello nazionale e internazionale mantenendo radici profonde nel territorio di origine. Questa azienda, con una storia lunga oltre un secolo, ha dimostrato un impegno costante per l'eccellenza e la tradizione. Ha dimostrato che il successo nel settore pastaio richiede un equilibrio delicato tra rispetto per la tradizione e capacità di innovare, con un focus costante sulla qualità del prodotto e sull'adattamento alle esigenze del mercato".