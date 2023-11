"In cammino nel creato": al bosco Fantine la diocesi raccoglie l'invito di Papa Francesco

CAMPOMARINO. “Lodate Dio per tutte le sue creature”: è questo l'invito che Papa Francesco, ancora una volta, rivolge a tutta l'umanità per porre l'attenzione sulla cura della casa comune e in modo particolare per ciò che concerne il tema dell'emergenza climatica. A tal proposito, la diocesi di Termoli-Larino, in collaborazione con le associazioni "Ambiente Basso Molise" e "Il Valore", risponde all'appello del Papa organizzando una giornata "In cammino nel creato".

L'appuntamento è sabato 11 novembre 2023, alle 9.30, al Centro di Educazione Ambientale di Bosco Fantine, a Campomarino. Interverranno esperti del settore per affrontare e discutere della questione climatica sotto vari punti di vista al fine di proporre una riflessione integrale sul tema, perché la contemplazione della bellezza del creato diventi occasione di lode a Dio e benedizione per l'uomo. Vi aspettiamo!