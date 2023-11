Restaurato il quadro di Giorgio Castriota Scanderbeg a Portocannone

PORTOCANNONE. Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, dà luce (mediatica e social) a un dipinto restaurato nel municipio della località bassomolisana.

«Correva l’anno 1995 e mio padre, sindaco di Portocannone periodo 1993-2001, tornando dal viaggio in Albania, per restituire la visita del gemellaggio con Kruja, portò in dono al Comune, giusta delibera di Giunta Comunale numero 397 del 03.11.1995, il dipinto su tela raffigurante l’immagine equestre dell’eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg (1403-1468), che adornò per anni la stanza del sindaco di Portocannone.

Un'immagine epica, tanto cara agli albanesi e agli arbëreshë, che raffigura l’eroe con l’elmo bicorno, il particolare copricapo con cui solitamente il patriota viene raffigurato, a cavallo di un elegante destriero dalla coda fluente, che impugna nella mano destra la spada sguainata verso l’alto.

Il quadro da almeno una decina di anni era stato tolto dalla stanza del Sindaco, e solo di recente dopo accurate ricerche è stato ritrovato in un magazzino del vecchio Municipio, alquanto malconcio e con la cornice danneggiata.

Oggi il bellissimo quadro riprende luce e con un’accurata restaurazione, ritorna nella stanza del sindaco!»