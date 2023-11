La promozione social dei libri, pillole di cultura dalla Biblioteca "Kodra"

GUGLIONESI. “Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso”. Così scriveva Marcel Proust.

Leggere un libro significa viaggiare nel tempo, nello spazio, nella fantasia e nel nostro io più profondo.

Il viaggio del lettore inizia con l’annusare il libro. E da lì che nasce l’amore a prima vista con quello che diventerà un amico e, arrivando all’ultima pagina, il lettore sa che il distacco sarà notevole.

La curiosità, poi, di scoprirne il contenuto è tanta, tanto da andare subito a leggere la prefazione.

E così, la Biblioteca di Campomarino “Ibrahim Kodra” ha sviluppato un’iniziativa davvero carina e interessante, sulla sua pagina Facebook.

Ogni libro presente presso la biblioteca, ovviamente catalogato, viene descritto sulle pagine social.

Titolo, copertina del libro e trama del libro così per il lettore sarà più semplice scegliere l’opera più adatta ai propri gusti letterari.